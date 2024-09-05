https://ria.ru/20240905/ipoteka-1770384737.html

Военная ипотека: кто имеет право, как получить, сумма в 2024 году

Военная ипотека 2024: условия, суть, процентная ставка и размер взноса по НИС

Военная ипотека: кто имеет право, как получить, сумма в 2024 году

Военная ипотека — это кредит на покупку жилья, который погашает государство, пока военный служит. Какие условия необходимы в 2024 году для приобретения... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:04

2024-09-05T13:04

2024-09-05T13:04

общество

росвоенипотека

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ипотека

россия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Военная ипотека — это кредит на покупку жилья, который погашает государство, пока военный служит. Какие условия необходимы в 2024 году для приобретения имущества, что такое НИС и какова сумма ежегодных отчислений Росвоенипотеки, кому банки могут отказать в кредите, через сколько лет можно использовать накопления и как делить ипотечную квартиру при разводе, — в материале РИА Новости.Военная ипотека в 2024 годВоенная ипотека — государственная программа субсидирования покупки готового или строящегося жилья для военнослужащих. Кредит, взятый на оформление военной ипотеки, погашается государством ежемесячно в равных долях, пока военный проходит службу. Накопления состоят из взносов от государства и дохода от их инвестирования."В соответствии с п. 15 ст. 15 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" военным, проходящим службу по контракту, и в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", являющимся участниками накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих жильем (НИС) выделяются денежные средства на приобретение или строительство жилых помещений", — отметил Марчел Кырлан, эксперт-аналитик в области международного и инвестиционного права цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор"."Каждый военный при выполнении определенных условий получает сертификат, на который один раз в месяц Росвоенипотека переводит некоторую сумму денег. Из расчета этих денежных средств копится первоначальный взнос. Затем с этим сертификатом военнослужащий может обратиться в банк для получения ипотеки. Разница военной ипотеки от обычной в том, что ежемесячные платежи оплачивает Росвоенипотека, а не сам клиент", — объяснил Марат Галлямов, директор агентства недвижимости "Этажи-Казань".Что такое НИСНакопительно-ипотечная система (НИС) регулируется законом № 117 ФЗ “О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих”. Ее смысл в том, что в течение всего срока службы военного на его личный счет поступают накопления. Первоначальный взнос, именуемый целевым жилищным займом, предоставляемый ФГКУ "Росвоенипотека" офицеру - участнику НИС, формируется за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС.Перечень оснований указан в п. 12 постановления Правительства № 89 "Категории участников и основания для включения в НИС". Военный попадает в реестр участников только при выполнении им определенных условий. За их выполнением следит воинская часть (Приказ министра обороны № 245).Как только наступают основания, военному в части заводится личная карточка участника накопительно-ипотечной системы. Департамент жилищного обеспечения Минобороны РФ вносит данные в реестр, а Росвоенипотека выдает уведомление, где указан регистрационный номер участника, и открывает на этот номер именной накопительный счет.Условия и требования к участникамЧтобы получить военную ипотеку, нужно соответствовать определенным критериям. Для участия в НИС, офицер или служащий младшего командного состава должен прослужить три года.Размер годового взноса для участника НИССумма средств на военную ипотеку состоит из двух частей. Первая — это первоначальный взнос, предоставляемый ФГКУ "Росвоенипотека" офицеру- участнику накопительно-ипотечной системы. Формируется он за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС. В 2024 году сумма накопительного взноса проиндексирована на 4,5% и теперь составляет 365 346 рублей. Это на 15 732 рубля больше, чем в прошлом году.Вторая — это кредит по программе военной ипотеки, полностью оплачиваемый государством, при котором максимальный ежемесячный платеж составляет 30 445 рублей.Максимальная сумма и срокиРазмер годового взноса одинаковый для всех военнослужащих и не зависит от званий, родов войск и выслуги лет. Первые три года средства использовать нельзя, а по истечении этого срока военный может либо заключить договор целевого жилищного займа, либо продолжать накапливать средства, которые выделены из федерального бюджета на льготных условиях. Но есть исключения, так согласно новым мерам господдержки, участники СВО могут получить ипотеку сразу с момента включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы, не дожидаясь окончания трех лет службы. Также разработаны кредитные программы, позволяющие участникам СВО приобрести жилье без первоначального взноса."Если накоплений к моменту принятия решения о приобретения жилья не хватает, можно обратиться в банк для оформления военной ипотеки, используя эти средства как первоначальный взнос", — подчеркнул Марчел Кырлан.По словам Марата Агзамова, руководителя отдела ипотеки группы компаний BSA, условия кредитования и процентная ставка зависят от кредитной программы банка. Ставки по военной ипотеке сегодня варьируются от 6% и сумме кредита до 4 300 000 рублей, есть программы семейной военной ипотеки и военной ипотеки с государственной поддержкой.Процентная ставкаРазмер ставки зависит от конкретного банка и других факторов. Например, если у заемщика отрицательная кредитная история, ему могут одобрить заявку, но повысить ставку, чтобы избежать финансовых рисков в случае неуплат. Несмотря на то, что ипотеку выплачивает государство, банки стараются оберегать себя от рисков. В случае увольнения из армии заемщик будет выплачивать долг самостоятельно, поэтому финорганизация должна убедиться в его благонадежности.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что ипотеку с льготной ставкой в 2% смогут получать участники и ветераны специальной военной операции.Какое жилье можно взятьПо военной ипотеке можно взять квартиру в новостройке или во вторичном жилом фонде, либо дом с земельным участком (с условием, что в нем разрешена регистрация).Как получить военную ипотекуВне зависимости от того, есть ли у военнослужащего собственное жилье на момент поступления на службу, он имеет право участвовать в программе НИС. Заемщик, участвующий в НИС, может выбрать жилье в любом городе России, собрать и предоставить необходимые документы.Необходимые документыДля того чтобы оформить ипотеку, военнослужащий должен подать рапорт командиру своей части и приложить к нему копию паспорта."Росвоенипотека выдает свидетельство в течение двух месяцев, которое действительно в течение полугода с даты его подписания. По истечении срока действия свидетельства придется оформлять его повторно (п. 7 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2008 № 370)", — объяснил Марчел Кырлан.Свидетельство о праве на целевой жилищный заемНаличие свидетельства у военнослужащего открывает возможность оформления военной ипотеки. "В свидетельстве НИС прописаны персональные данные офицера, накопленная и предоставляемая сумма в качестве первоначального взноса", — объяснил Марат Агзамов.В каких банках можно взятьГражданин сам выбирает подходящий по условиям банк, который работает с военной ипотекой, и заключает с ним договор целевого жилищного займа. С перечнем действующих программ кредитования участников НИС и банками-партнерами можно ознакомиться на сайте Росвоенипотеки."Оформить кредит можно на срок до 25 лет, согласно условиям программы, заемщик должен выплатить ипотеку до достижения 45 лет", — добавляет Никита Пальянов, директор по маркетингу ГК "Абсолют Строй Сервис".Пошаговая инструкцияВоеннослужащий должен предоставить в банк:При рассмотрении заявки банк может попросить предоставить дополнительные документы.После того, как жилье выбрано, для оформления ипотечного кредита банку потребуются:В Росвоенипотеку необходимо предоставить:После того, как банк одобрил ипотечный кредит, военный должен:После этого банк переводит деньги продавцу недвижимости. Далее военнослужащий приносит свидетельство о собственности на жилое помещение и выписку из ЕГРН в Росвоенипотеку, которая начинает перечислять ежемесячные взносы в банк.Причины для отказа в оформленииПроцент одобрений по военной ипотеке выше, чем по гражданской, но банк имеет право отказать в кредите, если:Невозможно оформить военную ипотеку на коммерческую недвижимость, а также объекты с юридическим статусом "нежилые помещения", апартаменты, доли в квартире или частном доме."Одновременно на одного заемщика можно оформить только одну военную ипотеку, если военнослужащий уже купил квартиру по программе и хочет приобрести еще одну, то платежи будут вычитаться из его дохода", — разъяснил Никита Пальянов.Особенности и нюансы военной ипотекиВоенная ипотека позволяет военнослужащим улучшить свои жилищные условия. Но при этом у госпрограммы есть свои нюансы, о которых стоит знать.Что будет с военной ипотекой при увольненииЕсли военный расторг контракт по собственному желанию, отслужив меньше 20 лет, он должен будет вернуть государству первоначальный взнос и уже перечисленные платежи. На это есть 10 лет. Одновременно уволившийся обязан оплачивать и ипотечный кредит."Если военнослужащий уволился после десяти лет службы по сокращению или после 20 лет службы по собственному желанию, ушел в отставку по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам возвращать предоставленные средства ему не придется", — добавил Марчел Кырлан.Оба супруга участники НИСВ случае если оба супруга участвуют в НИС, то они могут получить военную ипотеку совместно. Таким образом, сумма накоплений для семьи каждый месяц будет вдвое больше.Раздел квартиры при разводеКвартира, приобретенная по военной ипотеке, является совместной собственностью супругов и подлежит разделу на общих основаниях."Некоторые уверены, что так как квартира приобретена по НИС через Росвоенипотеку, денежные средства имеют целевое назначение, а значит, она не является совместной собственностью, и второй супруг не может претендовать на ее раздел. Такая судебная практика существовала раньше, в настоящее же время подобный подход в решениях судов встречается крайне редко", — рассказал Дмитрий Ямашев, партнер юридической фирмы "Д. Ямашев и партнеры", преподаватель МГЮА.Квартиру по военной ипотеке суд стал признавать общим имуществом и делить пополам в большинстве случаев после того, как на этот счёт высказался Верховный суд РФ. Он установил, что (определение от 15 сентября 2015 года № 58-КГ15-11, определение от 24 января 2017 года № 58-КГ16-25) жилое помещение приобретается участником НИС по возмездной сделке, а значит, на этот случай не распространяются основания для признания помещения личным имуществом, приведенные в статье 36 Семейного кодекса.Каких-либо ограничений для членов семьи военнослужащего в режиме и порядке пользования жилым помещением, в том числе, приобретенном за счет участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, законодательством не предусмотрено. Купленное за счёт участия одного из супругов в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих в период брака жилое помещение является совместной собственностью супругов и подлежит разделу с учетом требований статей 38 и 39 Семейного кодекса. "Это мнение было поддержано и Конституционным судом", — отметила Юлия Кочаровская, руководитель юридической фирмы КОДЕСТ.После раздела квартиры деньги продолжает платить Росвоенипотека, в случае увольнения из рядов вооруженных сил обязанность по ипотеке ложится на бывшего военнослужащего, только тогда он сможет через суд требовать от второго супруга половину оплаченных средств."Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 2-1301/2020, 33-421712/2020 гласит: долг по ипотеке становится совместным долгом супругов только в случае возникновения обстоятельств, в силу которых заемщик исполняет все обязательства по настоящему договору целевого займа самостоятельно, за счет собственных средств, а ФГКУ Росвоенипотека прекращает выплату платежей с исключением участника программы жилищного обеспечения. Следовательно, денежные средства, выплаченные Росвоенипотекой, имуществом военнослужащего не являются и остаются собственностью Российской Федерации до достижения военнослужащим в общем порядке продолжительности военной службы 20 лет и более", — заключил Дмитрий Ямашев.Рефинансирование военной ипотекиРефинансирование военной ипотеки позволяет улучшить кредитные условия и снизить переплату по кредиту, на сайте Росвоенипотеки можно выбрать аккредитованный банк с выгодными условиями. После рефинансирования старый кредит закрывается и первый платеж в новый банк производит сам военный, остальные снова оплачивает государство.Раньше после гибели военного в зоне спецоперации его ипотечный кредит перекладывался на плечи банка. Теперь ипотеку погибших участников СВО выплачивает государство.2 марта в Госдуму внесли законопроект № 566959-8 с предложением списывать для участников спецоперации проценты, которые начислялись в кредитные каникулы.

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общество, росвоенипотека, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ипотека, россия