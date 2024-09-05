https://ria.ru/20240905/ikona-1901045432.html

День Иверской иконы Божией Матери: история и значение праздника

День Иверской икона Божьей Матери: история, праздник, значение и в чем помогает

День Иверской иконы Божией Матери: история и значение праздника

Православная церковь отмечает 9 октября день Иверской иконы Божией Матери. Это один из самых известных образов Богородицы в России и мире. История и традиции... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:02

2024-09-05T12:02

2024-09-05T12:02

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Православная церковь отмечает 9 октября день Иверской иконы Божией Матери. Это один из самых известных образов Богородицы в России и мире. История и традиции праздника, значение образа, о чем молятся перед ним – в материале РИА Новости.День Иверской иконы Божией МатериСогласно расхожему мнению, Иверская икона была написана самим апостолом и евангелистом Лукой. По преданию, древний образ в IX столетии спасли от рук иконоборцев. Однако ряд современных искусствоведов датирует ее более поздним периодом – XI-XII веками.Когда отмечают праздникВ церковном календаре есть несколько праздников Иверской иконы Божьей Матери. Первый установлен в память об ее обретении афонскими монахами. Произошло это, предположительно, в начале ХI века на следующий день после Пасхи. Верующие вспоминают это событие во вторник Светлой седмицы.Два других памятных дня отсылают ко времени, когда первый список иконы попал в Москву – 26 октября 1648 года и 25 февраля 1656 года.Не так давно в календаре появился еще один праздник. Он связан с возвращением Церкви 6 мая 2012 году древнего списка, много лет хранившегося в Историческом музее.ТрадицииУ верующих есть традиция обращаться к Иверской иконе по самым разным вопросам. Известно немало случаев, когда люди излечивались от болезней, находили выход из самых трудных ситуаций, помолившись перед ней.Например, в XIX веке в Москве некий учитель музыки оглох и уже потерял всякую надежду на выздоровление. Но однажды, проходя мимо Иверской часовни, он захотел зайти и помолиться перед святыней. При том, что сам был протестантом. Приложившись к образу, он вдруг снова стал слышать.Однако священнослужители подчеркивают: молятся не иконе, а Богородице и Христу, запечатленным на ней. Поэтому неверно будет воспринимать ее как некий волшебный предмет.Особых запретов в праздник нет. Не стоит лишь, как на любое другое церковное торжество, заниматься тяжелым физическим трудом.Иверская икона Божией МатериИстория иконыЕсть несколько версий происхождения Иверского образа. По одной из них, до того, как оказаться на Святой горе она находилась в Иверии. По другой — была перенесена в Афонский Иверский монастырь из Трапезунда.Третий вариант гласит: икона попала на Афон из Никеи. По преданию, во времена иконоборчества некая благочестивая вдова, чтобы спасти образ, пустила его по морю. Через несколько десятилетий иверские монахи увидели на горизонте столп света. А когда пришли к берегу, то обрели святыню.Находясь на Афоне, Иверская икона чудесным образом несколько раз перемещалась из храма, где ее хранили, на монастырские ворота. Отсюда ее другое название – "Вратарница". Тем самым Богоматерь показывала, что Сама будет Хранительницей этого места.ЗначениеИверскую икону издревле почитали цари и простые люди. В дореволюционной Москве стояли длинные очереди паломников, желающих приложиться к святыне.Также считается, что образ оставит Святую гору только перед вторым пришествием. Монахи не раз замечали, что накануне некоторых трагических потрясений лампада перед иконой ни с того ни с сего начинала раскачиваться.Где находится оригинал иконы и как он выглядитСписки Иверской разошлись по всему миру, но сама древняя икона, оказавшись тысячу лет назад на Афоне, никогда больше не покидала остров.Ее иконографический тип называется Одигитрия. Богоматерь держит левой рукой Христа, а правой указывает на него как на Спасителя. Иисус же одной рукой благославляет, а во второй держит свиток – символ Евангелия.Часто на списках Иверской прямо на лице Богоматери можно увидеть рану. По преданию ее нанес воин-иконоборец. На афонском оригинале же на самом деле видны изменения красочного слоя, которые напоминают запекшуюся кровь. Именно по этим каплям на изображении легко отличить Иверскую от других образов Богородицы.История Иверской иконы тесно связана и с Россией. Первые ее реплики были сделаны на Афоне и присланы в Москву в XVII веке по просьбе будущего патриарха Никона.От них пошли и все дальнейшие списки, разошедшиеся по разным храмам и обителям страны и мира. Любопытно, что в ХХ столетии в Россию с Афона прибыл еще один список Иверской святыни. Произошло это в 1995 году.Еще один список, выполненный на Святой горе в прошлом веке, оказался в канадском Монреале. Его привез бережно хранил паломник Иосиф Муньос Кортес. После того как икона стала мироточить, в течение 15 лет он возил ее по православным приходам Америки, Новой Зеландии и Европы.

https://ria.ru/20201014/pokrov-1579228861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

афон (полуостров), москва, россия, религиозные праздники