https://ria.ru/20240905/igrushki-1970670779.html

Спрос россиян на антистресс-игрушки взлетел на 21 процент

Спрос россиян на антистресс-игрушки взлетел на 21 процент - РИА Новости, 05.09.2024

Спрос россиян на антистресс-игрушки взлетел на 21 процент

Россияне в этом году стали активнее интересоваться антистресс-игрушками: число покупок в январе-июле подскочило на 21 процент, подсчитали для РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:26

2024-09-05T03:26

2024-09-05T03:26

общество

россия

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россияне в этом году стали активнее интересоваться антистресс-игрушками: число покупок в январе-июле подскочило на 21 процент, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД". "Медианная цена антистресс-игрушек составила 272 рубля, что на 11 процентов ниже уровня прошлого года. Число покупок выросло год к году на 21 процент", — привели аналитики данные, сравнив средние чеки за этот и прошлый год.Самым заметным спросом пользовались сквиши — игрушки, которые можно мять руками. Число покупок выросло год к году сразу на 103 процента. А медианная цена оказалась на пять процентов ниже уровня прошлого года — 207 рублей. Также активнее россияне интересовались поп-итами: покупки подскочили на 35 процентов при росте медианной цены на 14, до 337 рублей. А вот покупки симпл-димпла снизились почти на треть. Тратили на них в среднем на 13 процентов меньше — 167 рублей. Аналитики отмечают, что быстрой смене трендов на рынке антистресс-игрушек способствует ротация ассортимента на онлайн-площадках, прежде всего на маркетплейсах.

https://ria.ru/20240826/nauka-1967984201.html

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общество, россия