https://ria.ru/20240905/gref-1970791938.html

Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков

Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков - РИА Новости, 05.09.2024

Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков

Президент России Владимир Путин пошутил, что глава Сбербанка Герман Греф вошел в число классиков, его цитируют. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:33

2024-09-05T12:33

2024-09-05T12:40

экономика

россия

владивосток

герман греф

владимир путин

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970781092_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60e4067c354bd0a68075a65e97e901be.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что глава Сбербанка Герман Греф вошел в число классиков, его цитируют. "Господин премьер-министр цитировал Толстого, Чехова, а вы Грефа уже цитируете - тоже в число классиков входит", - пошутил российский лидер, отвечая на вопрос про льготную ипотеку в ходе пленарного заседания ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240306/putin-1931604636.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Он тоже в число классиков входит" – Путин о Грефе "Он тоже в число классиков входит" – Путин о Грефе 2024-09-05T12:33 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, герман греф, владимир путин, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет