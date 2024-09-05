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Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков - РИА Новости, 05.09.2024
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12:33 05.09.2024 (обновлено: 12:40 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/gref-1970791938.html
Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков
Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков - РИА Новости, 05.09.2024
Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков
Президент России Владимир Путин пошутил, что глава Сбербанка Герман Греф вошел в число классиков, его цитируют. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:33
2024-09-05T12:40
экономика
россия
владивосток
герман греф
владимир путин
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что глава Сбербанка Герман Греф вошел в число классиков, его цитируют. "Господин премьер-министр цитировал Толстого, Чехова, а вы Грефа уже цитируете - тоже в число классиков входит", - пошутил российский лидер, отвечая на вопрос про льготную ипотеку в ходе пленарного заседания ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240306/putin-1931604636.html
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"Он тоже в число классиков входит" – Путин о Грефе
"Он тоже в число классиков входит" – Путин о Грефе
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экономика, россия, владивосток, герман греф, владимир путин, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет
Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков

Путин: Греф вошел в число классиков, его цитируют

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что глава Сбербанка Герман Греф вошел в число классиков, его цитируют.
"Господин премьер-министр цитировал Толстого, Чехова, а вы Грефа уже цитируете - тоже в число классиков входит", - пошутил российский лидер, отвечая на вопрос про льготную ипотеку в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаРоссияВладивостокГерман ГрефВладимир ПутинСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университет
 
 
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