https://ria.ru/20240905/gosizmena-1970814831.html
В Севастополе пособника украинских спецслужб осудили за госизмену
В Севастополе пособника украинских спецслужб осудили за госизмену - РИА Новости, 05.09.2024
В Севастополе пособника украинских спецслужб осудили за госизмену
Житель Севастополя признан виновным в госизмене за работу на украинскую спецслужбу и приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:40
2024-09-05T13:40
2024-09-05T14:00
происшествия
севастополь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Житель Севастополя признан виновным в госизмене за работу на украинскую спецслужбу и приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 275 УК РФ ("государственная измена")", - говорится в сообщении.Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 450 тысяч рублей и ограничению свободы на один год.По данным ведомства, 28-летний севастополец в сентябре 2022 года установил контакт с украинской спецслужбой, по заданию которой передавал сведения о передвижениях военной техники в Крыму, устанавливал местонахождения отдельных лиц и транспортных средств."Последним поручением стало хранение свертка со взрывчатым веществом - тротилом общей массой более 350 граммов. Пакет со взрывчаткой он получил от третьего лица и принял решение оборудовать тайник для его хранения на одном из городских кладбищ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240903/gosizmena-1970196541.html
севастополь
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Происшествия, Севастополь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
В Севастополе пособника украинских спецслужб осудили за госизмену
Житель Севастополя получил 16 лет колонии за работу на украинскую спецслужбу
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Житель Севастополя признан виновным в госизмене за работу на украинскую спецслужбу и приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 275 УК РФ ("государственная измена")", - говорится в сообщении.
Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 450 тысяч рублей и ограничению свободы на один год.
По данным ведомства, 28-летний севастополец в сентябре 2022 года установил контакт с украинской спецслужбой, по заданию которой передавал сведения о передвижениях военной техники в Крыму, устанавливал местонахождения отдельных лиц и транспортных средств.
"Последним поручением стало хранение свертка со взрывчатым веществом - тротилом общей массой более 350 граммов. Пакет со взрывчаткой он получил от третьего лица и принял решение оборудовать тайник для его хранения на одном из городских кладбищ", - говорится в сообщении.