https://ria.ru/20240905/gosizmena-1970814831.html

В Севастополе пособника украинских спецслужб осудили за госизмену

В Севастополе пособника украинских спецслужб осудили за госизмену - РИА Новости, 05.09.2024

В Севастополе пособника украинских спецслужб осудили за госизмену

Житель Севастополя признан виновным в госизмене за работу на украинскую спецслужбу и приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:40

2024-09-05T13:40

2024-09-05T14:00

происшествия

севастополь

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Житель Севастополя признан виновным в госизмене за работу на украинскую спецслужбу и приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 275 УК РФ ("государственная измена")", - говорится в сообщении.Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 450 тысяч рублей и ограничению свободы на один год.По данным ведомства, 28-летний севастополец в сентябре 2022 года установил контакт с украинской спецслужбой, по заданию которой передавал сведения о передвижениях военной техники в Крыму, устанавливал местонахождения отдельных лиц и транспортных средств."Последним поручением стало хранение свертка со взрывчатым веществом - тротилом общей массой более 350 граммов. Пакет со взрывчаткой он получил от третьего лица и принял решение оборудовать тайник для его хранения на одном из городских кладбищ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240903/gosizmena-1970196541.html

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происшествия, севастополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина