Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе пособника украинских спецслужб осудили за госизмену - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 05.09.2024 (обновлено: 14:00 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/gosizmena-1970814831.html
В Севастополе пособника украинских спецслужб осудили за госизмену
В Севастополе пособника украинских спецслужб осудили за госизмену - РИА Новости, 05.09.2024
В Севастополе пособника украинских спецслужб осудили за госизмену
Житель Севастополя признан виновным в госизмене за работу на украинскую спецслужбу и приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:40
2024-09-05T14:00
происшествия
севастополь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Житель Севастополя признан виновным в госизмене за работу на украинскую спецслужбу и приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 275 УК РФ ("государственная измена")", - говорится в сообщении.Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 450 тысяч рублей и ограничению свободы на один год.По данным ведомства, 28-летний севастополец в сентябре 2022 года установил контакт с украинской спецслужбой, по заданию которой передавал сведения о передвижениях военной техники в Крыму, устанавливал местонахождения отдельных лиц и транспортных средств."Последним поручением стало хранение свертка со взрывчатым веществом - тротилом общей массой более 350 граммов. Пакет со взрывчаткой он получил от третьего лица и принял решение оборудовать тайник для его хранения на одном из городских кладбищ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240903/gosizmena-1970196541.html
севастополь
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Происшествия, Севастополь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
В Севастополе пособника украинских спецслужб осудили за госизмену

Житель Севастополя получил 16 лет колонии за работу на украинскую спецслужбу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Житель Севастополя признан виновным в госизмене за работу на украинскую спецслужбу и приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 275 УК РФ ("государственная измена")", - говорится в сообщении.
Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 450 тысяч рублей и ограничению свободы на один год.
По данным ведомства, 28-летний севастополец в сентябре 2022 года установил контакт с украинской спецслужбой, по заданию которой передавал сведения о передвижениях военной техники в Крыму, устанавливал местонахождения отдельных лиц и транспортных средств.
"Последним поручением стало хранение свертка со взрывчатым веществом - тротилом общей массой более 350 граммов. Пакет со взрывчаткой он получил от третьего лица и принял решение оборудовать тайник для его хранения на одном из городских кладбищ", - говорится в сообщении.
Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Новосибирского ученого приговорили к 15 годам за госизмену
3 сентября, 12:01
 
ПроисшествияСевастопольРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала