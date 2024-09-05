https://ria.ru/20240905/gosduma-1970806740.html

В Госдуме предложили поощрять магазины с "российской полкой"

В Госдуме предложили поощрять магазины с "российской полкой" - РИА Новости, 05.09.2024

В Госдуме предложили поощрять магазины с "российской полкой"

В Госдуме предложили поощрять магазины, которые выделяют полки для российских производителей, заявила в интервью РИА Новости первый зампред комитета Думы по... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:25

2024-09-05T13:25

2024-09-05T14:35

россия

владивосток

татьяна буцкая

госдума рф

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. В Госдуме предложили поощрять магазины, которые выделяют полки для российских производителей, заявила в интервью РИА Новости первый зампред комитета Думы по защите семьи Татьяна Буцкая на ВЭФ."Перед тем как закон будет внесен, важно убрать все противоречия. <...> Сейчас в проекте написано, что те магазины, которые будут предоставлять полки для российских производителей, будут отмечаться особым знаком и иметь преференции в социальной рекламе", — рассказала она.Как отметила депутат, с отечественными продовольственными товарами уже "все неплохо", но теперь необходимо научиться покупать и непродовольственные товары."Пока в законе прописываем только непродовольственные товары", — пояснила Буцкая.По ее мнению, переплачивая за иностранный бренд, "мы помогаем неприятелю". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости —генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240605/uznavaemost-1950693812.html

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россия, владивосток, татьяна буцкая, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика