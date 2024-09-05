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В Госдуме предложили поощрять магазины с "российской полкой" - РИА Новости, 05.09.2024
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13:25 05.09.2024 (обновлено: 14:35 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/gosduma-1970806740.html
В Госдуме предложили поощрять магазины с "российской полкой"
В Госдуме предложили поощрять магазины с "российской полкой" - РИА Новости, 05.09.2024
В Госдуме предложили поощрять магазины с "российской полкой"
В Госдуме предложили поощрять магазины, которые выделяют полки для российских производителей, заявила в интервью РИА Новости первый зампред комитета Думы по... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:25
2024-09-05T14:35
россия
владивосток
татьяна буцкая
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. В Госдуме предложили поощрять магазины, которые выделяют полки для российских производителей, заявила в интервью РИА Новости первый зампред комитета Думы по защите семьи Татьяна Буцкая на ВЭФ."Перед тем как закон будет внесен, важно убрать все противоречия. &lt;...&gt; Сейчас в проекте написано, что те магазины, которые будут предоставлять полки для российских производителей, будут отмечаться особым знаком и иметь преференции в социальной рекламе", — рассказала она.Как отметила депутат, с отечественными продовольственными товарами уже "все неплохо", но теперь необходимо научиться покупать и непродовольственные товары."Пока в законе прописываем только непродовольственные товары", — пояснила Буцкая.По ее мнению, переплачивая за иностранный бренд, "мы помогаем неприятелю". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости —генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240605/uznavaemost-1950693812.html
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россия, владивосток, татьяна буцкая, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика
Россия, Владивосток, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Экономика
В Госдуме предложили поощрять магазины с "российской полкой"

Депутат Буцкая: магазины с "российской полкой" будут отмечать особым знаком

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тележка с продуктами в магазине. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. В Госдуме предложили поощрять магазины, которые выделяют полки для российских производителей, заявила в интервью РИА Новости первый зампред комитета Думы по защите семьи Татьяна Буцкая на ВЭФ.
"Перед тем как закон будет внесен, важно убрать все противоречия. <...> Сейчас в проекте написано, что те магазины, которые будут предоставлять полки для российских производителей, будут отмечаться особым знаком и иметь преференции в социальной рекламе", — рассказала она.
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Как отметила депутат, с отечественными продовольственными товарами уже "все неплохо", но теперь необходимо научиться покупать и непродовольственные товары.
"Пока в законе прописываем только непродовольственные товары", — пояснила Буцкая.
По ее мнению, переплачивая за иностранный бренд, "мы помогаем неприятелю".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости —генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РоссияВладивостокТатьяна БуцкаяГосдума РФДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Экономика
 
 
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