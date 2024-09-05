https://ria.ru/20240905/gosduma-1970806740.html
В Госдуме предложили поощрять магазины с "российской полкой"
В Госдуме предложили поощрять магазины с "российской полкой" - РИА Новости, 05.09.2024
В Госдуме предложили поощрять магазины с "российской полкой"
В Госдуме предложили поощрять магазины, которые выделяют полки для российских производителей, заявила в интервью РИА Новости первый зампред комитета Думы по... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:25
2024-09-05T13:25
2024-09-05T14:35
россия
владивосток
татьяна буцкая
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210072_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_e778955c232485002bdaf6dc35567954.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. В Госдуме предложили поощрять магазины, которые выделяют полки для российских производителей, заявила в интервью РИА Новости первый зампред комитета Думы по защите семьи Татьяна Буцкая на ВЭФ."Перед тем как закон будет внесен, важно убрать все противоречия. <...> Сейчас в проекте написано, что те магазины, которые будут предоставлять полки для российских производителей, будут отмечаться особым знаком и иметь преференции в социальной рекламе", — рассказала она.Как отметила депутат, с отечественными продовольственными товарами уже "все неплохо", но теперь необходимо научиться покупать и непродовольственные товары."Пока в законе прописываем только непродовольственные товары", — пояснила Буцкая.По ее мнению, переплачивая за иностранный бренд, "мы помогаем неприятелю". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости —генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240605/uznavaemost-1950693812.html
https://ria.ru/20240711/eksperty-1959018843.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210072_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_835a78eb59e45735f57195ebc93b2800.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, татьяна буцкая, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика
Россия, Владивосток, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Экономика
В Госдуме предложили поощрять магазины с "российской полкой"
Депутат Буцкая: магазины с "российской полкой" будут отмечать особым знаком
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. В Госдуме предложили поощрять магазины, которые выделяют полки для российских производителей, заявила в интервью РИА Новости первый зампред комитета Думы по защите семьи Татьяна Буцкая на ВЭФ.
"Перед тем как закон будет внесен, важно убрать все противоречия. <...> Сейчас в проекте написано, что те магазины, которые будут предоставлять полки для российских производителей, будут отмечаться особым знаком и иметь преференции в социальной рекламе", — рассказала она.
Как отметила депутат, с отечественными продовольственными товарами уже "все неплохо", но теперь необходимо научиться покупать и непродовольственные товары.
"Пока в законе прописываем только непродовольственные товары", — пояснила Буцкая.
По ее мнению, переплачивая за иностранный бренд, "мы помогаем неприятелю".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке. РИА Новости —генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.