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В Горловке женщина получила ранение при сбросе боеприпаса с БПЛА - РИА Новости, 05.09.2024
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12:09 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/gorlovka-1970785234.html
В Горловке женщина получила ранение при сбросе боеприпаса с БПЛА
В Горловке женщина получила ранение при сбросе боеприпаса с БПЛА - РИА Новости, 05.09.2024
В Горловке женщина получила ранение при сбросе боеприпаса с БПЛА
Женщина получила ранения на остановке общественного транспорта в Горловке в ДНР в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил мэр Иван... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:09
2024-09-05T12:09
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Женщина получила ранения на остановке общественного транспорта в Горловке в ДНР в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил мэр Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины на остановке общественного транспорта в жилом массиве "Строитель" ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с начала суток украинские войска выпустили 13 натовских снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и семь снарядов аналогичного калибра по Петровскому району Донецка. Согласно представительству, ВСУ трижды с начала суток сбрасывали взрывоопасные предметы с беспилотников на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970558040.html
https://ria.ru/20240415/prikhodko-1940182408.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке женщина получила ранение при сбросе боеприпаса с БПЛА

Мэр Приходько: при сбросе боеприпаса с БПЛА в Горловке пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Женщина получила ранения на остановке общественного транспорта в Горловке в ДНР в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил мэр Иван Приходько.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины на остановке общественного транспорта в жилом массиве "Строитель" ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела ВСУ рынка Сокол в Донецке. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
При обстреле рынка в Донецке ВСУ применили "натовскую" артиллерию
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По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с начала суток украинские войска выпустили 13 натовских снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и семь снарядов аналогичного калибра по Петровскому району Донецка. Согласно представительству, ВСУ трижды с начала суток сбрасывали взрывоопасные предметы с беспилотников на Горловку.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия сброса боеприпаса с БПЛА ВСУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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15 апреля, 15:52
 
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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