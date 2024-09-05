https://ria.ru/20240905/gorlovka-1970696495.html

В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ погибла женщина

В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 05.09.2024

В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ погибла женщина

Женщина погибла в результате сброса ВСУ боеприпаса с беспилотника в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:54

2024-09-05T07:54

2024-09-05T07:54

специальная военная операция на украине

горловка

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вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Женщина погибла в результате сброса ВСУ боеприпаса с беспилотника в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240904/obstrel-1970651398.html

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горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия, россия