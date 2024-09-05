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В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/gorlovka-1970696495.html
В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ погибла женщина
В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 05.09.2024
В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ погибла женщина
Женщина погибла в результате сброса ВСУ боеприпаса с беспилотника в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:54
2024-09-05T07:54
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Женщина погибла в результате сброса ВСУ боеприпаса с беспилотника в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240904/obstrel-1970651398.html
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горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ погибла женщина

Приходько: в Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ погибла женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Женщина погибла в результате сброса ВСУ боеприпаса с беспилотника в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина
4 сентября, 22:45
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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