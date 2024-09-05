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Глава Евросовета поприветствовал назначение Барнье премьером Франции - РИА Новости, 05.09.2024
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19:27 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/glava-1970908860.html
Глава Евросовета поприветствовал назначение Барнье премьером Франции
Глава Евросовета поприветствовал назначение Барнье премьером Франции - РИА Новости, 05.09.2024
Глава Евросовета поприветствовал назначение Барнье премьером Франции
Глава Евросовета Шарль Мишель приветствовал назначение бывшего функционера Еврокомиссии Мишеля Барнье на пост премьер-министра Франции, отметив его качества... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:27
2024-09-05T19:27
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель приветствовал назначение бывшего функционера Еврокомиссии Мишеля Барнье на пост премьер-министра Франции, отметив его качества переговорщика, которые он проявил в Брюсселе. "Он принес много пользы для Европы благодаря умению выслушать, увлажнительному отношению и прозрачности в переговорах. Я желаю ему успеха сегодня, когда он вновь сможет использовать свои качества на благо Франции", - написал Мишель в X. В четверг, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, президент Франции Эммануэль Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье новым главой правительства. Он станет самым пожилым политиком на этой должности и сменит самого молодого премьер-министра Пятой республики, 35-летнего Габриэля Атталя. Барнье несколько лет возглавлял делегацию Евросоюза на переговорах с Британией по выходу из состава союза.
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в мире, франция, брюссель, европа, мишель барнье, шарль мишель, эммануэль макрон, евросовет, еврокомиссия
В мире, Франция, Брюссель, Европа, Мишель Барнье, Шарль Мишель, Эммануэль Макрон, Евросовет, Еврокомиссия
Глава Евросовета поприветствовал назначение Барнье премьером Франции

Глава Евросовета Мишель приветствовал назначение Барнье премьером Франции

© Sputnik / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПрезидент Европейского Совета Шарль Мишель
Президент Европейского Совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Sputnik / Игорь Егоров
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Президент Европейского Совета Шарль Мишель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель приветствовал назначение бывшего функционера Еврокомиссии Мишеля Барнье на пост премьер-министра Франции, отметив его качества переговорщика, которые он проявил в Брюсселе.
"Он принес много пользы для Европы благодаря умению выслушать, увлажнительному отношению и прозрачности в переговорах. Я желаю ему успеха сегодня, когда он вновь сможет использовать свои качества на благо Франции", - написал Мишель в X.
В четверг, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, президент Франции Эммануэль Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье новым главой правительства. Он станет самым пожилым политиком на этой должности и сменит самого молодого премьер-министра Пятой республики, 35-летнего Габриэля Атталя.
Барнье несколько лет возглавлял делегацию Евросоюза на переговорах с Британией по выходу из состава союза.
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В миреФранцияБрюссельЕвропаМишель БарньеШарль МишельЭммануэль МакронЕвросоветЕврокомиссия
 
 
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