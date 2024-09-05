https://ria.ru/20240905/glava-1970908860.html

Глава Евросовета поприветствовал назначение Барнье премьером Франции

Глава Евросовета поприветствовал назначение Барнье премьером Франции - РИА Новости, 05.09.2024

Глава Евросовета поприветствовал назначение Барнье премьером Франции

Глава Евросовета Шарль Мишель приветствовал назначение бывшего функционера Еврокомиссии Мишеля Барнье на пост премьер-министра Франции, отметив его качества... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:27

2024-09-05T19:27

2024-09-05T19:27

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эммануэль макрон

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель приветствовал назначение бывшего функционера Еврокомиссии Мишеля Барнье на пост премьер-министра Франции, отметив его качества переговорщика, которые он проявил в Брюсселе. "Он принес много пользы для Европы благодаря умению выслушать, увлажнительному отношению и прозрачности в переговорах. Я желаю ему успеха сегодня, когда он вновь сможет использовать свои качества на благо Франции", - написал Мишель в X. В четверг, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, президент Франции Эммануэль Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье новым главой правительства. Он станет самым пожилым политиком на этой должности и сменит самого молодого премьер-министра Пятой республики, 35-летнего Габриэля Атталя. Барнье несколько лет возглавлял делегацию Евросоюза на переговорах с Британией по выходу из состава союза.

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970863945.html

франция

брюссель

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