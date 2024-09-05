https://ria.ru/20240905/genprokuror-1970671383.html

Краснов предложил закрепить механизм ограничения проверок бизнеса

Краснов предложил закрепить механизм ограничения проверок бизнеса - РИА Новости, 05.09.2024

Краснов предложил закрепить механизм ограничения проверок бизнеса

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса в России после завершения моратория в 2025 году,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:32

2024-09-05T03:32

2024-09-05T03:32

россия

владивосток

игорь краснов

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса в России после завершения моратория в 2025 году, об этой инициативе он проинформировал президента страны Владимира Путина. Путин в послании к Федеральному собранию в марте сказал, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года предлагается переход на риск-ориентированный подход и минимизация числа проверок. "Действующий мораторий, а также прокурорский фильтр доказали свою эффективность на практике, обеспечили баланс прав предпринимателей и публичных интересов. О необходимости законодательного закрепления данного механизма, чтобы из временной меры он стал неизменной гарантией, я проинформировал главу государства, попросив его дать соответствующее поручение председателю правительства", - сказал Краснов на сессии ВЭФ "Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса". При этом, по его словам, в приоритете госконтроля останется профилактика нарушений обязательных требований, на повестке дня стоит расширение такого механизма на все категории хозяйствующих субъектов. "Безусловно, в таком процессе важно правильно определить критерии необходимого вмешательства со стороны государства для защиты общезначимых ценностей", - уточнил генпрокурор. Он пояснил, что уже сейчас правительство прорабатывает вопрос об использовании индикаторов риска нарушений обязательных требований для проведения проверок лишь в отношении опасных объектов, а во всех остальных случаях - только для профилактических мероприятий. А следующим этапом должен стать учет их результатов при категорировании объектов контроля. Такая система, сказал Краснов, завершит логику построения риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, владивосток, игорь краснов, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, политика