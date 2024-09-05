https://ria.ru/20240905/genprokuror-1970671383.html
Краснов предложил закрепить механизм ограничения проверок бизнеса
Краснов предложил закрепить механизм ограничения проверок бизнеса - РИА Новости, 05.09.2024
Краснов предложил закрепить механизм ограничения проверок бизнеса
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса в России после завершения моратория в 2025 году,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:32
2024-09-05T03:32
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса в России после завершения моратория в 2025 году, об этой инициативе он проинформировал президента страны Владимира Путина. Путин в послании к Федеральному собранию в марте сказал, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года предлагается переход на риск-ориентированный подход и минимизация числа проверок. "Действующий мораторий, а также прокурорский фильтр доказали свою эффективность на практике, обеспечили баланс прав предпринимателей и публичных интересов. О необходимости законодательного закрепления данного механизма, чтобы из временной меры он стал неизменной гарантией, я проинформировал главу государства, попросив его дать соответствующее поручение председателю правительства", - сказал Краснов на сессии ВЭФ "Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса". При этом, по его словам, в приоритете госконтроля останется профилактика нарушений обязательных требований, на повестке дня стоит расширение такого механизма на все категории хозяйствующих субъектов. "Безусловно, в таком процессе важно правильно определить критерии необходимого вмешательства со стороны государства для защиты общезначимых ценностей", - уточнил генпрокурор. Он пояснил, что уже сейчас правительство прорабатывает вопрос об использовании индикаторов риска нарушений обязательных требований для проведения проверок лишь в отношении опасных объектов, а во всех остальных случаях - только для профилактических мероприятий. А следующим этапом должен стать учет их результатов при категорировании объектов контроля. Такая система, сказал Краснов, завершит логику построения риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, владивосток, игорь краснов, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, политика
Россия, Владивосток, Игорь Краснов, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Политика
Краснов предложил закрепить механизм ограничения проверок бизнеса
Генпрокурор Краснов предложил ввести механизм ограничения проверок бизнеса
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса в России после завершения моратория в 2025 году, об этой инициативе он проинформировал президента страны Владимира Путина.
Путин в послании к Федеральному собранию в марте сказал, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года предлагается переход на риск-ориентированный подход и минимизация числа проверок.
"Действующий мораторий, а также прокурорский фильтр доказали свою эффективность на практике, обеспечили баланс прав предпринимателей и публичных интересов. О необходимости законодательного закрепления данного механизма, чтобы из временной меры он стал неизменной гарантией, я проинформировал главу государства, попросив его дать соответствующее поручение председателю правительства", - сказал Краснов на сессии ВЭФ "Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса".
При этом, по его словам, в приоритете госконтроля останется профилактика нарушений обязательных требований, на повестке дня стоит расширение такого механизма на все категории хозяйствующих субъектов. "Безусловно, в таком процессе важно правильно определить критерии необходимого вмешательства со стороны государства для защиты общезначимых ценностей", - уточнил генпрокурор.
Он пояснил, что уже сейчас правительство прорабатывает вопрос об использовании индикаторов риска нарушений обязательных требований для проведения проверок лишь в отношении опасных объектов, а во всех остальных случаях - только для профилактических мероприятий. А следующим этапом должен стать учет их результатов при категорировании объектов контроля. Такая система, сказал Краснов, завершит логику построения риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.
9 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
12 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
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