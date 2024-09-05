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Краснов предложил закрепить механизм ограничения проверок бизнеса - РИА Новости, 05.09.2024
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03:32 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/genprokuror-1970671383.html
Краснов предложил закрепить механизм ограничения проверок бизнеса
Краснов предложил закрепить механизм ограничения проверок бизнеса - РИА Новости, 05.09.2024
Краснов предложил закрепить механизм ограничения проверок бизнеса
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса в России после завершения моратория в 2025 году,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:32
2024-09-05T03:32
россия
владивосток
игорь краснов
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса в России после завершения моратория в 2025 году, об этой инициативе он проинформировал президента страны Владимира Путина. Путин в послании к Федеральному собранию в марте сказал, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года предлагается переход на риск-ориентированный подход и минимизация числа проверок. "Действующий мораторий, а также прокурорский фильтр доказали свою эффективность на практике, обеспечили баланс прав предпринимателей и публичных интересов. О необходимости законодательного закрепления данного механизма, чтобы из временной меры он стал неизменной гарантией, я проинформировал главу государства, попросив его дать соответствующее поручение председателю правительства", - сказал Краснов на сессии ВЭФ "Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса". При этом, по его словам, в приоритете госконтроля останется профилактика нарушений обязательных требований, на повестке дня стоит расширение такого механизма на все категории хозяйствующих субъектов. "Безусловно, в таком процессе важно правильно определить критерии необходимого вмешательства со стороны государства для защиты общезначимых ценностей", - уточнил генпрокурор. Он пояснил, что уже сейчас правительство прорабатывает вопрос об использовании индикаторов риска нарушений обязательных требований для проведения проверок лишь в отношении опасных объектов, а во всех остальных случаях - только для профилактических мероприятий. А следующим этапом должен стать учет их результатов при категорировании объектов контроля. Такая система, сказал Краснов, завершит логику построения риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, владивосток, игорь краснов, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, политика
Россия, Владивосток, Игорь Краснов, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Политика
Краснов предложил закрепить механизм ограничения проверок бизнеса

Генпрокурор Краснов предложил ввести механизм ограничения проверок бизнеса

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса в России после завершения моратория в 2025 году, об этой инициативе он проинформировал президента страны Владимира Путина.
Путин в послании к Федеральному собранию в марте сказал, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года предлагается переход на риск-ориентированный подход и минимизация числа проверок.
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"Действующий мораторий, а также прокурорский фильтр доказали свою эффективность на практике, обеспечили баланс прав предпринимателей и публичных интересов. О необходимости законодательного закрепления данного механизма, чтобы из временной меры он стал неизменной гарантией, я проинформировал главу государства, попросив его дать соответствующее поручение председателю правительства", - сказал Краснов на сессии ВЭФ "Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса".
При этом, по его словам, в приоритете госконтроля останется профилактика нарушений обязательных требований, на повестке дня стоит расширение такого механизма на все категории хозяйствующих субъектов. "Безусловно, в таком процессе важно правильно определить критерии необходимого вмешательства со стороны государства для защиты общезначимых ценностей", - уточнил генпрокурор.
Он пояснил, что уже сейчас правительство прорабатывает вопрос об использовании индикаторов риска нарушений обязательных требований для проведения проверок лишь в отношении опасных объектов, а во всех остальных случаях - только для профилактических мероприятий. А следующим этапом должен стать учет их результатов при категорировании объектов контроля. Такая система, сказал Краснов, завершит логику построения риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Работа форума. ВЭФ-2024
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
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