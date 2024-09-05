Иран может стать хабом для транзита российского газа, считает эксперт
Садек-Мехрджу: Иран может стать хабом для транзита газа из РФ на Ближнем Востоке
Газопровод высокого давления. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 сен – РИА Новости. Москва ищет новые газовые рынки, Иран может стать хабом для транзита российского газа на Ближнем Востоке, такое мнение высказал РИА Новости иранский эксперт в области энергетики и нефтяной промышленности Мохаммад Садек-Мехрджу.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в четверг заявил, что иранская сторона давно просит Россию о поставках газа. Как считает российский президент, это вполне реализуемый проект с учетом того, что и в соседних с Ираном странах рынки и потребности в газе огромные.
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"Экспорт российского газа по трубопроводу через Украину в Европу в значительной степени прекращен, а просьба России о замене на турецкий маршрут для отправки газа в страны Европы до сих пор встречает сопротивление со стороны той же Европы, поэтому Россия ищет возможности увеличения поставок газа по новым маршрутам", - напомнил Садек-Мехрджу.
Он отметил, что Иран в силу своего уникального географического и геоэкономического положения способен предоставить свою территорию для надежного экспорта и транзита российского газа.
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"Иран может стать безопасным и надежным маршрутом для экспорта российского газа. Вокруг Ирана расположены многонаселенные страны, как Пакистан, Ирак, Турция и Афганистан, которые могут быть хорошими рынками для сбыта газа. С другой стороны, Иран расположен на побережье Оманского залива и Индийского океана, что позволяет экспортировать газ в Индию и Восточную Азию за счет создания инфраструктуры СПГ. Поэтому Иран как надежный партнер с привилегированным региональным положением может стать газовым хабом региона Ближнего Востока", - подчеркнул Садек-Мехрджу.
По его мнению, обе стороны - и Москва и Тегеран - "выиграют в этом партнерстве", оно может способствовать заключению новых газовых соглашений между двумя странами. Более того, развитие новых проектов транзита газа в азиатском регионе может снизить негативное воздействие западных санкций как для РФ, так и для исламской республики, резюмировал эксперт.