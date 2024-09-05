https://ria.ru/20240905/gaz-1970871377.html

Иран может стать хабом для транзита российского газа, считает эксперт

Иран может стать хабом для транзита российского газа, считает эксперт - РИА Новости, 05.09.2024

Иран может стать хабом для транзита российского газа, считает эксперт

Москва ищет новые газовые рынки, Иран может стать хабом для транзита российского газа на Ближнем Востоке, такое мнение высказал РИА Новости иранский эксперт в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:00

2024-09-05T17:00

2024-09-05T17:00

иран

россия

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владимир путин

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ТЕГЕРАН, 5 сен – РИА Новости. Москва ищет новые газовые рынки, Иран может стать хабом для транзита российского газа на Ближнем Востоке, такое мнение высказал РИА Новости иранский эксперт в области энергетики и нефтяной промышленности Мохаммад Садек-Мехрджу. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в четверг заявил, что иранская сторона давно просит Россию о поставках газа. Как считает российский президент, это вполне реализуемый проект с учетом того, что и в соседних с Ираном странах рынки и потребности в газе огромные. "Экспорт российского газа по трубопроводу через Украину в Европу в значительной степени прекращен, а просьба России о замене на турецкий маршрут для отправки газа в страны Европы до сих пор встречает сопротивление со стороны той же Европы, поэтому Россия ищет возможности увеличения поставок газа по новым маршрутам", - напомнил Садек-Мехрджу. Он отметил, что Иран в силу своего уникального географического и геоэкономического положения способен предоставить свою территорию для надежного экспорта и транзита российского газа. "Иран может стать безопасным и надежным маршрутом для экспорта российского газа. Вокруг Ирана расположены многонаселенные страны, как Пакистан, Ирак, Турция и Афганистан, которые могут быть хорошими рынками для сбыта газа. С другой стороны, Иран расположен на побережье Оманского залива и Индийского океана, что позволяет экспортировать газ в Индию и Восточную Азию за счет создания инфраструктуры СПГ. Поэтому Иран как надежный партнер с привилегированным региональным положением может стать газовым хабом региона Ближнего Востока", - подчеркнул Садек-Мехрджу. По его мнению, обе стороны - и Москва и Тегеран - "выиграют в этом партнерстве", оно может способствовать заключению новых газовых соглашений между двумя странами. Более того, развитие новых проектов транзита газа в азиатском регионе может снизить негативное воздействие западных санкций как для РФ, так и для исламской республики, резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html

https://ria.ru/20240629/gaz-1956260218.html

иран

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иран, россия, европа, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире