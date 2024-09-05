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Курская авантюра Зеленского может привести к обвалу фронта, заявил эксперт - РИА Новости, 05.09.2024
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19:44 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/front-1970912029.html
Курская авантюра Зеленского может привести к обвалу фронта, заявил эксперт
Курская авантюра Зеленского может привести к обвалу фронта, заявил эксперт - РИА Новости, 05.09.2024
Курская авантюра Зеленского может привести к обвалу фронта, заявил эксперт
Курская авантюра Владимира Зеленского может привести к обвалу фронта, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:44
2024-09-05T19:44
россия
курская область
украина
алексей леонков
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Курская авантюра Владимира Зеленского может привести к обвалу фронта, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии ВЭФ, что потери ВСУ чреваты разрушением фронта и могут привести к утрате боеспособности Украины, чего Россия и добивается. Он подчеркнул, что противник ослабил свои позиции в зоне спецоперации, а российские войска ускорили наступательные операции. "В случае, если Вооруженные силы России продолжат в этом же темпе наступать на Украине, то дальше фронт не просто посыплется, а может обвалиться на некоторых участках линии боевого соприкосновения, когда противник, отступая, не сможет отойти на заранее оборудованные рубежи", - отметил эксперт. По его словам, возникла ситуация, когда фронт начал двигаться на запад. Российские войска выбивают противника из долговременных оборонных фортификационных сооружений с налаженной логистикой. В итоге враг отступает в те места, где такая налаженная система укреплений либо слабо представлена, либо ее вообще нет. "И если противник окажется на открытой местности, то он станет весьма уязвим и будет легкой мишенью для наших ВКС и высокоточного оружия", - добавил Леонков. По мнению эксперта, цели Украины при нападении на Курскую область обернулись стратегической ошибкой Зеленского и командования ВСУ. "Противник задействовал в ходе курской авантюры до 16 бригад, в том числе горно-пехотные соединения из резерва и четыре отряда сил специальных операций, которые не изменили ситуацию несмотря на то, что их туда отправили", - уточнил Леонков. По словам эксперта, эти бригады составляли костяк маневренного резерва, который сидел в оборудованных укрепрайонах и препятствовал ВС РФ взламыванию своей обороны на каком-либо участке фронта. Таким образом, командование ВСУ, перебросив эти силы для нападения на Курскую область, лишило себя маневренного резерва, который ранее можно было использовать на легкобронированной и специальной военной технике на любой точке линии боевого соприкосновения. "В дальнейшем ВСУ не смогут удержать ЛБС без такой мобильной огневой поддержки", - считает эксперт. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965511795.html
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россия, курская область, украина, алексей леонков, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Россия, Курская область, Украина, Алексей Леонков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Курская авантюра Зеленского может привести к обвалу фронта, заявил эксперт

Эксперт Леонков: Курская авантюра Зеленского может привести к обвалу фронта

© РИА НовостиРоссийские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области
Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости
Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Курская авантюра Владимира Зеленского может привести к обвалу фронта, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии ВЭФ, что потери ВСУ чреваты разрушением фронта и могут привести к утрате боеспособности Украины, чего Россия и добивается. Он подчеркнул, что противник ослабил свои позиции в зоне спецоперации, а российские войска ускорили наступательные операции.
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"В случае, если Вооруженные силы России продолжат в этом же темпе наступать на Украине, то дальше фронт не просто посыплется, а может обвалиться на некоторых участках линии боевого соприкосновения, когда противник, отступая, не сможет отойти на заранее оборудованные рубежи", - отметил эксперт.
По его словам, возникла ситуация, когда фронт начал двигаться на запад. Российские войска выбивают противника из долговременных оборонных фортификационных сооружений с налаженной логистикой. В итоге враг отступает в те места, где такая налаженная система укреплений либо слабо представлена, либо ее вообще нет.
"И если противник окажется на открытой местности, то он станет весьма уязвим и будет легкой мишенью для наших ВКС и высокоточного оружия", - добавил Леонков.
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По мнению эксперта, цели Украины при нападении на Курскую область обернулись стратегической ошибкой Зеленского и командования ВСУ.
"Противник задействовал в ходе курской авантюры до 16 бригад, в том числе горно-пехотные соединения из резерва и четыре отряда сил специальных операций, которые не изменили ситуацию несмотря на то, что их туда отправили", - уточнил Леонков.
По словам эксперта, эти бригады составляли костяк маневренного резерва, который сидел в оборудованных укрепрайонах и препятствовал ВС РФ взламыванию своей обороны на каком-либо участке фронта. Таким образом, командование ВСУ, перебросив эти силы для нападения на Курскую область, лишило себя маневренного резерва, который ранее можно было использовать на легкобронированной и специальной военной технике на любой точке линии боевого соприкосновения.
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"В дальнейшем ВСУ не смогут удержать ЛБС без такой мобильной огневой поддержки", - считает эксперт.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
 
РоссияКурская областьУкраинаАлексей ЛеонковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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