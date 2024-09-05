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ФРГ может договориться о поставках газа из России, заявил Путин

ФРГ может договориться о поставках газа из России, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

ФРГ может договориться о поставках газа из России, заявил Путин

Одна нитка экспортного газопровода "Северный поток 2" все еще работоспособна, Германия может договориться с Россией и получать газ, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:53

2024-09-05T11:53

2024-09-05T11:56

экономика

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дальневосточный федеральный университет

северный поток

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Одна нитка экспортного газопровода "Северный поток 2" все еще работоспособна, Германия может договориться с Россией и получать газ, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Взяли и взорвали этот газопровод по дну Балтийского моря, "Северный поток". Взорвали обе нитки "Северного потока 1" и одну нитку "Северного потока 2". Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии. Что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить?... 27,5 миллиардов кубических метров газа тут же пошли бы в Европу, в Германию. Почему они этого не делают, я не понимаю", - сказал Путин. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Были повреждены обе нитки "Северного потока" и одна нитка "Северного потока 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240902/rassledovanie-1970108020.html

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экономика, цены на нефть, германия, россия, европа, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, северный поток, северный поток — 2