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ФРГ может договориться о поставках газа из России, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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11:53 05.09.2024 (обновлено: 11:56 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/frg-1970779865.html
ФРГ может договориться о поставках газа из России, заявил Путин
ФРГ может договориться о поставках газа из России, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
ФРГ может договориться о поставках газа из России, заявил Путин
Одна нитка экспортного газопровода "Северный поток 2" все еще работоспособна, Германия может договориться с Россией и получать газ, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:53
2024-09-05T11:56
экономика
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дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Одна нитка экспортного газопровода "Северный поток 2" все еще работоспособна, Германия может договориться с Россией и получать газ, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Взяли и взорвали этот газопровод по дну Балтийского моря, "Северный поток". Взорвали обе нитки "Северного потока 1" и одну нитку "Северного потока 2". Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии. Что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить?... 27,5 миллиардов кубических метров газа тут же пошли бы в Европу, в Германию. Почему они этого не делают, я не понимаю", - сказал Путин. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Были повреждены обе нитки "Северного потока" и одна нитка "Северного потока 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, цены на нефть, германия, россия, европа, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Цены на нефть, Германия, Россия, Европа, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Северный поток, Северный поток — 2
ФРГ может договориться о поставках газа из России, заявил Путин

Путин: одна нитка "Северного потока 2" все еще работает

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЧасть газопровода "Северный поток"
Часть газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Часть газопровода "Северный поток"
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Одна нитка экспортного газопровода "Северный поток 2" все еще работоспособна, Германия может договориться с Россией и получать газ, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Взяли и взорвали этот газопровод по дну Балтийского моря, "Северный поток". Взорвали обе нитки "Северного потока 1" и одну нитку "Северного потока 2". Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии. Что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить?... 27,5 миллиардов кубических метров газа тут же пошли бы в Европу, в Германию. Почему они этого не делают, я не понимаю", - сказал Путин.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Были повреждены обе нитки "Северного потока" и одна нитка "Северного потока 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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ЭкономикаЦены на нефтьГерманияРоссияЕвропаВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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