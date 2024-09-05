https://ria.ru/20240905/frantsiya-1970573260.html

"Осталось недолго". Над лидером Европы нависла революция

"Осталось недолго". Над лидером Европы нависла революция - РИА Новости, 05.09.2024

"Осталось недолго". Над лидером Европы нависла революция

Президент Франции Эммануэль Макрон готов назначить премьер-министром либо "левого" Бернара Казнева, либо "правого" Ксавье Бертрана, либо "выходца из... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:00

2024-09-05T08:00

2024-09-05T08:03

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Франции Эммануэль Макрон готов назначить премьер-министром либо "левого" Бернара Казнева, либо "правого" Ксавье Бертрана, либо "выходца из гражданского общества" Тьерри Боде. Но ни один из них не устраивает оппозиционный парламент, у которого есть свой кандидат. О развитии политического кризиса в Пятой республике — в материале РИА Новости.Двое из ларцаПервым делом Макрон отказался от представительницы победившего на досрочных парламентских выборах "Нового народного фронта" 37-летней Люси Касте. По его мнению, это левые радикалы, которые ничем не лучше крайне правого "Национального объединения".Между тем Касте не похожа на карикатурную революционерку. На госслужбе — с 2007-го года, сотрудничала со Всемирным банком, работала в Министерстве экономики и финансов. В 2020-м стала советником по экономическим вопросам мэра Парижа Анн Идальго. Ее программа на посту главы правительства — отмена пенсионной реформы Макрона, повышение покупательной способности населения за счет увеличения зарплат и социальных выплат.Президент не против 59-летнего Ксавье Бертрана. Он уже был премьером — при Николя Саркози и Жаке Шираке. Правда, "республиканцы", к которым относятся все трое, не желают создавать коалицию с "Возрождением" Макрона. Поэтому, если кабмин возглавит даже умеренный правый, правительство все равно не будет полностью лояльно главе государства."Правый премьер для нас немыслим", — сказал журналистам мэр Руана, социалист Николя Майер-Россиньоль. Его позиция примечательна тем, что, несмотря на формальное участие в "Новом народном фронте", он негативно относится к союзникам из "Непокоренной Франции" и готов к диалогу с Макроном.Однако за Бертраном хотя бы стоит парламентская партия, с которой всегда можно попробовать договориться. У условно "левого" 61-летнего Бернара Казнева этого нет. Он тоже был премьером — при Франсуа Олланде. Состоял в Социалистической партии, но вышел из нее в знак протеста против союза с "Непокоренной Францией" Жан-Люка Меланшона. Это объединение, получившее название "Новый народный фронт", оказалось настолько эффективным, что сейчас контролирует около трети парламента. И для них Казнев — предатель."Его не поддерживает ни одна из четырех левых партий в стране", — утверждает Мануэль Бомпар из "Нового народного фронта". Левые вынесут вотум недоверия любому правительству Казнева, предупредил он."Мне кажется важным иметь мандат "Нового народного фронта", который победил на выборах. Эта организация — за политические изменения, а значит — за тех, кто готов на такие шаги", — подчеркивает Касте.Последняя надеждаВпрочем, как сообщает Le Figaro, у Макрона есть еще один вариант — 62-летний Тьерри Боде, глава Совета по экономическим, социальным вопросам и окружающей среде. Хотя за пределами Франции об этом ведомстве редко упоминают, оно закреплено в конституции. Совет консультирует парламент и правительство при принятии законов, а также анализирует эффективность политики в различных сферах.О Боде известно, что он поддерживает "активную" эвтаназию, то есть когда человек не просто отказывается от лечения, а просит, чтобы ему помогли умереть. Защищает сексуальные меньшинства, радовался тому, что в конституции закрепили право на аборт. В школьном образовании призывает к "максимальному разнообразию".Как бы там ни было, пока с управлением государством справляются исполняющие обязанности членов правительства. В частности, МВД обеспечило безопасность в ходе Олимпийских игр, МИД и военные смогли продать Сербии истребители Rafalе, Минобразования успешно начало новый учебный год. Но до октября парламент должен утвердить проект бюджета на следующий год. Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь предложил сохранить основные позиции действующего документа на 2024-й. Левые выступили против — они провели предвыборную кампанию под лозунгами о реформах, а не консервации наследия Макрона.Ни конца, ни края"Законодательно Макрон ничем не ограничен, поэтому он может сколько угодно не назначать премьер-министра. Однако до конца сентября, максимум до второго вторника октября, надо принять бюджет. Теоретически допустимо оставить прежний, но нужен план по сокращению государственного дефицита, который уже никуда не вписывается и продолжает расти", — объясняет РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская.Кандидатов президента парламент имеет право отклонить, продолжает она. Соответственно, прежде чем назвать фаворита, он должен заручиться поддержкой партий. "Это сложно, так как Макрон фактически "хромая утка". Депутаты не хотят связывать себя с ним, они уже занимают позиции для предстоящих битв, а президенту для победы нужно отделить левоцентристов от леворадикалов и правых от крайне правых, чтобы затем создать с ними коалицию", — рассуждает эксперт. Вместе с тем она не верит в импичмент Макрона, зато, по ее мнению, следующим летом вполне возможен очередной роспуск парламента.Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает сложившуюся ситуацию неординарной, так как ни у одной партии или коалиции недостаточно сил для самостоятельного формирования правительства. А объединяться они тоже не хотят."Это может быть даже выгодно Макрону, так как фактически его министры продолжают действовать. Конечно, они не в состоянии запустить какие-то реформы или предложить бюджет, но с таким парламентом у них бы все равно это не получилось", — добавляет политолог.В целом опрошенные "РИА Новости" эксперты согласны с теми, кто называл неудачной идею досрочных парламентских выборов. Макрон и раньше не был особенно популярен, а теперь и вовсе оказался в незавидном положении. Причем он сам во всем виноват от начала до конца.

https://ria.ru/20240616/frantsiya-1952975019.html

https://ria.ru/20240806/kitay-1964209206.html

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в мире, европа, париж, руан, эммануэль макрон, бернар казнев, анн идальго, российская академия наук, возрождение, всемирный банк