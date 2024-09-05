https://ria.ru/20240905/fond-1970846727.html

Премьер Малайзии рассказал о создании Азиатского валютного фонда

Премьер Малайзии рассказал о создании Азиатского валютного фонда - РИА Новости, 05.09.2024

Премьер Малайзии рассказал о создании Азиатского валютного фонда

Переговоры о создании Азиатского валютного фонда идут, его следует считать не альтернативой, а дополнением к существующим международным финансовым институтам,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:25

2024-09-05T15:25

2024-09-05T15:36

малайзия

китай

брикс

всемирный банк

мвф

япония

в мире

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Переговоры о создании Азиатского валютного фонда идут, его следует считать не альтернативой, а дополнением к существующим международным финансовым институтам, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT."Некоторое время назад я предложил создать Азиатский валютный фонд именно из-за нашей веры в то, что должны быть альтернативные механизмы для дополнения, а иногда также для противостояния давлению", - заявил Ибрагим на вопрос о том, в какой степени финансовые институты БРИКС могли бы конкурировать с западными институтами, такими как МВФ или Всемирный банк.Он отметил, что "необходимости конкурировать нет"."Потому что МВФ, конечно, слишком важная международная организация, частью которой мы являемся, но ничто не мешает нам предлагать альтернативные механизмы", - добавил премьер Малайзии.Отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс в вопросе создания Азиатского валютного фонда, Анвар Ибрагим подчеркнул, что были некоторые механизмы в рамках Чиангмайской инициативы, где в этом контексте есть некоторая финансовая поддержка, но на более низком уровне."Мы серьезно обсуждали это в рамках АСЕАН и с Китаем, чтобы заложить возможность, я поднимал этот вопрос с премьер-министром Японии. Так что переговоры идут, это более сложно, и вы знаете, что все новое, что рассматривается не обязательно как вызов, но как альтернатива устоявшейся международной финансовой инфраструктуре, также воспринимается с некоторым подозрением, я думаю, так быть не должно, так как мы предлагаем альтернативные механизмы, которые не обязательно заменяют, а дополняют", - указал он.Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/povorot-1970616862.html

https://ria.ru/20240905/briks-1970819547.html

малайзия

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малайзия, китай, брикс, всемирный банк, мвф, япония, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)