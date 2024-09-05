https://ria.ru/20240905/finansirovanie-1970867022.html

Швеция выделит 49 миллионов долларов на энергоснабжение Украины

Швеция выделит 49 миллионов долларов на энергоснабжение Украины - РИА Новости, 05.09.2024

Швеция выделит 49 миллионов долларов на энергоснабжение Украины

Швеция выделяет 500 миллионов крон (49 миллионов долларов) на обеспечение энергоснабжения на Украине, сообщает в четверг шведское министерство иностранных дел. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:36

2024-09-05T16:36

2024-09-05T16:36

в мире

украина

швеция

берлин (город)

владимир зеленский

герман галущенко

всемирный банк

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Швеция выделяет 500 миллионов крон (49 миллионов долларов) на обеспечение энергоснабжения на Украине, сообщает в четверг шведское министерство иностранных дел. "Правительство приняло решение о выделении дополнительных 500 миллионов шведских крон на обеспечение тепло- и энергоснабжения на Украине", - говорится в сообщении на сайте шведского правительства. Инвестиции включают в себя две газовые турбины для производства электроэнергии на первом этапе, уточняет ведомство. МИД сообщил, что по оценкам Всемирного банка, выделенная помощь поможет вырабатывать электроэнергию для 185 тысяч человек, что на сегодняшний день является одним из крупнейших вкладов Швеции в энергоснабжение Украины. В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970403939.html

https://ria.ru/20240831/energosektor-1969749790.html

украина

швеция

берлин (город)

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в мире, украина, швеция, берлин (город), владимир зеленский, герман галущенко, всемирный банк