https://ria.ru/20240905/finansirovanie-1970722758.html
Путин поручил предусмотреть в бюджете финансирование геологоразведки
Путин поручил предусмотреть в бюджете финансирование геологоразведки - РИА Новости, 05.09.2024
Путин поручил предусмотреть в бюджете финансирование геологоразведки
Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете на следующую трехлетку финансирование программ изучения недр Дальнего... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:20
2024-09-05T09:20
2024-09-05T09:40
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
экономика
дальний восток
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете на следующую трехлетку финансирование программ изучения недр Дальнего Востока и Сибири, подготовленных в рамках федерального проекта "Геология. Зарождение легенды"."На нашем форуме в прошлом году было сформулировано поручение правительства составить отдельные программы изучения недр Дальнего Востока и Сибири, включить их в федеральный проект "Геология. Зарождение легенды". Эти программы готовы", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума."Нужно делать эту работу своевременно, понимая горизонт планирования инвестиций. Я прошу правительство в проекте федерального бюджета на предстоящие три года заложить финансирование указанных программ в объеме, необходимом для достижения поставленных целей", - добавил президент РФВосточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика, дальний восток, владимир путин
Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Экономика, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин поручил предусмотреть в бюджете финансирование геологоразведки
Путин на ВЭФ поручил предусмотреть в бюджете РФ финансирование геологоразведки