https://ria.ru/20240905/fesco-1970675846.html

Fesco запустит сервис по доставке грузов между Китаем и Новороссийском

Fesco запустит сервис по доставке грузов между Китаем и Новороссийском - РИА Новости, 05.09.2024

Fesco запустит сервис по доставке грузов между Китаем и Новороссийском

Транспортная группа Fesco планирует до конца текущего года запустить сервис по доставке грузов между Китаем и Новороссийском, рассказал журналистам в кулуарах... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:15

2024-09-05T04:15

2024-09-05T04:15

экономика

китай

санкт-петербург

владивосток

fesco

дальневосточный федеральный университет

россия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Транспортная группа Fesco планирует до конца текущего года запустить сервис по доставке грузов между Китаем и Новороссийском, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов. "Мы планируем увеличивать вместимость и из Китая на Санкт-Петербург, и из Китая на Владивосток. Плюс мы планируем до конца 2024 года запустить сервис из Китая в Новороссийск", - сказал он. На линии, предварительно, будет работать два судна. Маслов отметил, что группа старается перераспределить нагрузку с Восточного полигона. Так, для доставки грузов из Китая активно используется линия Deap Sea между Китаем и Санкт-Петербургом. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/stavki-1970675680.html

китай

санкт-петербург

владивосток

россия

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экономика, китай, санкт-петербург, владивосток, fesco, дальневосточный федеральный университет, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)