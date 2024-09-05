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В Крыму заявили о нарастании в Европе тенденций к сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 05.09.2024
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02:14 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/evropa-1970665813.html
В Крыму заявили о нарастании в Европе тенденций к сотрудничеству с Россией
В Крыму заявили о нарастании в Европе тенденций к сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 05.09.2024
В Крыму заявили о нарастании в Европе тенденций к сотрудничеству с Россией
В европейских странах нарастает тенденция к восстановлению сотрудничества с Россией и признанию интересов ее безопасности, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T02:14
2024-09-05T02:14
европа
германия
георгий мурадов
сара вагенкнехт
в мире
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. В европейских странах нарастает тенденция к восстановлению сотрудничества с Россией и признанию интересов ее безопасности, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. "Высокие результаты на региональных выборах в германских землях Тюрингии и Саксонии политических партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), выступающих против войны с Россией и поставок оружия нанятому Западом для ведения этой войны киевскому режиму, свидетельствует о нарастании в Европе тенденций к восстановлению сотрудничества с РФ и признанию интересов ее безопасности", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, в Крыму политики АдГ хорошо известны, целый ряд из них посещал российский полуостров и выступали за признание проведенного в 2014 году Общекрымского референдума. "Если бы их точка зрения возобладала, Европа не скатилась бы к конфликту с Россией", - подчеркнул Мурадов. По его словам, в Германии, как и во всей Европе, укрепляются позиции антивоенных национально ориентированных сил, которые нацелены на сохранение национальных государств, на противодействие их размыванию в интересах мирового либерализма и глобализма, античеловеческим и аномальным для людей "нетрадиционным ценностям".
https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html
https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html
европа
германия
республика крым
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европа, германия, георгий мурадов, сара вагенкнехт, в мире, республика крым, россия
Европа, Германия, Георгий Мурадов, Сара Вагенкнехт, В мире, Республика Крым, Россия
В Крыму заявили о нарастании в Европе тенденций к сотрудничеству с Россией

Мурадов: в Европе нарастают тенденции к восстановлению сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. В европейских странах нарастает тенденция к восстановлению сотрудничества с Россией и признанию интересов ее безопасности, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Высокие результаты на региональных выборах в германских землях Тюрингии и Саксонии политических партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), выступающих против войны с Россией и поставок оружия нанятому Западом для ведения этой войны киевскому режиму, свидетельствует о нарастании в Европе тенденций к восстановлению сотрудничества с РФ и признанию интересов ее безопасности", - сказал Мурадов РИА Новости.
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По его словам, в Крыму политики АдГ хорошо известны, целый ряд из них посещал российский полуостров и выступали за признание проведенного в 2014 году Общекрымского референдума.
"Если бы их точка зрения возобладала, Европа не скатилась бы к конфликту с Россией", - подчеркнул Мурадов.
По его словам, в Германии, как и во всей Европе, укрепляются позиции антивоенных национально ориентированных сил, которые нацелены на сохранение национальных государств, на противодействие их размыванию в интересах мирового либерализма и глобализма, античеловеческим и аномальным для людей "нетрадиционным ценностям".
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ЕвропаГерманияГеоргий МурадовСара ВагенкнехтВ миреРеспублика КрымРоссия
 
 
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