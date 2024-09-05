В Крыму заявили о нарастании в Европе тенденций к сотрудничеству с Россией
Мурадов: в Европе нарастают тенденции к восстановлению сотрудничества с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. В европейских странах нарастает тенденция к восстановлению сотрудничества с Россией и признанию интересов ее безопасности, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Высокие результаты на региональных выборах в германских землях Тюрингии и Саксонии политических партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), выступающих против войны с Россией и поставок оружия нанятому Западом для ведения этой войны киевскому режиму, свидетельствует о нарастании в Европе тенденций к восстановлению сотрудничества с РФ и признанию интересов ее безопасности", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, в Крыму политики АдГ хорошо известны, целый ряд из них посещал российский полуостров и выступали за признание проведенного в 2014 году Общекрымского референдума.
"Если бы их точка зрения возобладала, Европа не скатилась бы к конфликту с Россией", - подчеркнул Мурадов.
По его словам, в Германии, как и во всей Европе, укрепляются позиции антивоенных национально ориентированных сил, которые нацелены на сохранение национальных государств, на противодействие их размыванию в интересах мирового либерализма и глобализма, античеловеческим и аномальным для людей "нетрадиционным ценностям".
Германия победила свою промышленность
3 сентября, 08:00