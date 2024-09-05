https://ria.ru/20240905/evraev-1970803230.html

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил село Вятское

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил село Вятское - РИА Новости, 05.09.2024

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил село Вятское

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вместе с инвестором Олегом Жаровым посетили село Вятское и обсудили планы по развитию в нем туризма, сообщило... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:12

2024-09-05T13:12

2024-09-05T13:12

ярославская область

михаил евраев

вятское

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вместе с инвестором Олегом Жаровым посетили село Вятское и обсудили планы по развитию в нем туризма, сообщило правительство региона. Сообщается, что губернатор Михаил Евраев в сопровождении инвестора Олега Жарова прошелся по улицам села Вятское, официально признанного, по данным областного правительства, одним из самых красивых в России. "Это один из самых популярных и узнаваемых культурных центров страны. В прошлом году завершили ремонт дороги, которая связывает Вятское с Ярославлем. Будем и дальше помогать. Заключили новое соглашение этим летом на ПМЭФ. Объем инвестиций составит 3,5 миллиарда рублей. Будет создано около 350 рабочих мест", - рассказал Михаил Евраев. Олег Жаров рассказал главе региона, что до конца года при федеральной поддержке в Вятском сделают глэмпинг на 60 номеров. Ведется проектирование спа-отеля на 120 мест. Планируется реставрация бывшей школы, являющейся объектом культурного наследия, – в здании откроют отель на 36 номеров. Также, по словам инвестора, в перспективе в Вятском откроют новые музеи, кафе и рестораны, ярмарочное пространство, кинокластер. Отели и музеи Вятского представлены на созданном по инициативе губернатора туристическом портале Ярославской области. Михаил Евраев отметил, что в планах – дальнейшее развитие системы туристско-информационных центров, когда в любом городе и поселке жителям и гостям презентуют интересные проекты по всему региону и помогут приобрести билеты. В ходе визита губернатор Ярославской области пообщался с жителями Некрасовского района. Они поблагодарили за ремонт дорог и обозначили волнующие их вопросы. Так, Николай Сабуров из деревни Иоркино обеспокоен недостаточным освещением в населенном пункте. В ответ на это глава региона пообещал решить проблему, отметив, что поручит разработать проектную документацию. Также участники встречи подняли и другую проблему: по их словам, земли сельхозназначения зарастают лесом. Губернатор сообщил, что осенью нерадивые собственники таких участков получат уведомления об увеличении земельного налога в пять раз.

https://ria.ru/20240904/borisoglebskiy-1970603535.html

https://ria.ru/20240904/bolnitsa-1970579864.html

вятское

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил евраев, вятское