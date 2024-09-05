https://ria.ru/20240905/es-1970916049.html

Фарадж оценил назначение Барнье премьером Франции

Фарадж оценил назначение Барнье премьером Франции - РИА Новости, 05.09.2024

Фарадж оценил назначение Барнье премьером Франции

Лидер правой британской партии Reform UK Найджел Фараж считает, что назначение Мишеля Барнье премьер-министром Франции приведет к сближению Великобритании с... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:09

2024-09-05T20:09

2024-09-05T21:01

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер правой британской партии Reform UK Найджел Фараж считает, что назначение Мишеля Барнье премьер-министром Франции приведет к сближению Великобритании с Евросоюзом, сообщает издание Politico. "Назначение Барнье... поможет недавно избранному премьеру (Великобритании) Киру Стармеру приблизить Британию к Евросоюзу", - пишет издание со ссылкой на политика. По словам Фаража, такой "фанатик ЕС", как Барнье, "подойдет лейбористскому правительству". Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что британское правительство планирует запустить переговоры с Евросоюзом по пакту об обороне и безопасности весной 2025 года. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией и Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет. В четверг, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, президент Франции Эммануэль Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье новым главой правительства. Он станет самым пожилым политиком на этой должности, сменив самого молодого премьер-министра Пятой республики, 35-летнего Габриэля Атталя. Более известный в Брюсселе, чем на родине, во Франции Барнье получил прозвище "мистер Брекзит", а за сходство с американским президентом - "французский Джо Байден". Барнье считают закрытым и консервативным политиком, а порой даже причисляют к приверженцам крайне правых взглядов. Он неоднократно выступал за ограничение миграции в ЕС и даже предлагал ввести мораторий на три-пять лет на въезд в Евросоюз для всех мигрантов, за исключением просителей убежища и иностранных студентов. Барнье выступал за увеличение пенсионного возраста до 65 лет и продление рабочего дня. В 2021 году он заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2022 года, однако по итогам конгресса партии республиканцев стал лишь третьим после Эрика Сьотти и Валери Пекресс.

https://ria.ru/20240904/makron-1970653267.html

https://ria.ru/20240828/evropa-1968870636.html

https://ria.ru/20240707/dogovor-1958102367.html

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