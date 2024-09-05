https://ria.ru/20240905/es-1970916049.html
Фарадж оценил назначение Барнье премьером Франции
Фарадж оценил назначение Барнье премьером Франции - РИА Новости, 05.09.2024
Фарадж оценил назначение Барнье премьером Франции
Лидер правой британской партии Reform UK Найджел Фараж считает, что назначение Мишеля Барнье премьер-министром Франции приведет к сближению Великобритании с... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:09
2024-09-05T20:09
2024-09-05T21:01
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер правой британской партии Reform UK Найджел Фараж считает, что назначение Мишеля Барнье премьер-министром Франции приведет к сближению Великобритании с Евросоюзом, сообщает издание Politico. "Назначение Барнье... поможет недавно избранному премьеру (Великобритании) Киру Стармеру приблизить Британию к Евросоюзу", - пишет издание со ссылкой на политика. По словам Фаража, такой "фанатик ЕС", как Барнье, "подойдет лейбористскому правительству". Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что британское правительство планирует запустить переговоры с Евросоюзом по пакту об обороне и безопасности весной 2025 года. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией и Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет. В четверг, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, президент Франции Эммануэль Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье новым главой правительства. Он станет самым пожилым политиком на этой должности, сменив самого молодого премьер-министра Пятой республики, 35-летнего Габриэля Атталя. Более известный в Брюсселе, чем на родине, во Франции Барнье получил прозвище "мистер Брекзит", а за сходство с американским президентом - "французский Джо Байден". Барнье считают закрытым и консервативным политиком, а порой даже причисляют к приверженцам крайне правых взглядов. Он неоднократно выступал за ограничение миграции в ЕС и даже предлагал ввести мораторий на три-пять лет на въезд в Евросоюз для всех мигрантов, за исключением просителей убежища и иностранных студентов. Барнье выступал за увеличение пенсионного возраста до 65 лет и продление рабочего дня. В 2021 году он заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2022 года, однако по итогам конгресса партии республиканцев стал лишь третьим после Эрика Сьотти и Валери Пекресс.
https://ria.ru/20240904/makron-1970653267.html
https://ria.ru/20240828/evropa-1968870636.html
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в мире, франция, великобритания, германия, мишель барнье, кир стармер, эммануэль макрон, евросоюз, politico, лейбористская партия великобритании
В мире, Франция, Великобритания, Германия, Мишель Барнье, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Politico, Лейбористская партия Великобритании
Фарадж оценил назначение Барнье премьером Франции
Politico: назначение Барнье премьером Франции приблизит Британию к Евросоюзу
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер правой британской партии Reform UK Найджел Фараж считает, что назначение Мишеля Барнье премьер-министром Франции приведет к сближению Великобритании с Евросоюзом, сообщает издание Politico.
"Назначение Барнье... поможет недавно избранному премьеру (Великобритании) Киру Стармеру приблизить Британию к Евросоюзу", - пишет издание со ссылкой на политика.
По словам Фаража, такой "фанатик ЕС", как Барнье, "подойдет лейбористскому правительству".
Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что британское правительство планирует запустить переговоры с Евросоюзом по пакту об обороне и безопасности весной 2025 года.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией и Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.
В четверг, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, президент Франции Эммануэль Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье новым главой правительства. Он станет самым пожилым политиком на этой должности, сменив самого молодого премьер-министра Пятой республики, 35-летнего Габриэля Атталя.
Более известный в Брюсселе, чем на родине, во Франции Барнье получил прозвище "мистер Брекзит", а за сходство с американским президентом - "французский Джо Байден".
Барнье считают закрытым и консервативным политиком, а порой даже причисляют к приверженцам крайне правых взглядов. Он неоднократно выступал за ограничение миграции в ЕС и даже предлагал ввести мораторий на три-пять лет на въезд в Евросоюз для всех мигрантов, за исключением просителей убежища и иностранных студентов. Барнье выступал за увеличение пенсионного возраста до 65 лет и продление рабочего дня. В 2021 году он заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2022 года, однако по итогам конгресса партии республиканцев стал лишь третьим после Эрика Сьотти и Валери Пекресс.