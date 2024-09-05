https://ria.ru/20240905/ermak-1970722481.html

СМИ назвали человека, который выиграл от кадровых перестановок на Украине

СМИ назвали человека, который выиграл от кадровых перестановок на Украине - РИА Новости, 05.09.2024

СМИ назвали человека, который выиграл от кадровых перестановок на Украине

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне кадровых изменений в кабмине усилил свое влияние на исполнительную ветвь власти Украины, сообщило... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:20

2024-09-05T09:20

2024-09-05T09:20

в мире

украина

владимир зеленский

андрей ермак

давид арахамия

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне кадровых изменений в кабмине усилил свое влияние на исполнительную ветвь власти Украины, сообщило агентство РБК-Украина. "Кабмин обновится более чем наполовину, Денис Шмыгаль остается на посту (премьера Украины – ред.). Но главным выгодоприобретателем от кадровых рокировок собеседники РБК-Украина называют главу офиса президента Андрея Ермака, который усилил свое влияние на исполнительную ветвь власти", - говорится в материале агентства, опубликованном на его сайте. По информации агентства, в офисе Зеленского хотели заменить Шмыгаля на посту премьера на первого вице-премьера Юлию Свириденко. В частности, эту идею поддерживал Ермак. Но против выступали, к примеру глава фракции в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия. РБК-Украина пишет, что отставка Шмыгаля могла привести к прекращению полномочий всего кабмина. "По сути, Ермак "разменял" Шмыгаля на всех, кто ему не нравится в кабмине", - приводит слова источника РБК-Украина. Владимир Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.

https://ria.ru/20240903/mesto-1970370551.html

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958718311.html

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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, давид арахамия, верховная рада украины