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СМИ назвали человека, который выиграл от кадровых перестановок на Украине - РИА Новости, 05.09.2024
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09:20 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/ermak-1970722481.html
СМИ назвали человека, который выиграл от кадровых перестановок на Украине
СМИ назвали человека, который выиграл от кадровых перестановок на Украине - РИА Новости, 05.09.2024
СМИ назвали человека, который выиграл от кадровых перестановок на Украине
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне кадровых изменений в кабмине усилил свое влияние на исполнительную ветвь власти Украины, сообщило... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:20
2024-09-05T09:20
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
давид арахамия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне кадровых изменений в кабмине усилил свое влияние на исполнительную ветвь власти Украины, сообщило агентство РБК-Украина. "Кабмин обновится более чем наполовину, Денис Шмыгаль остается на посту (премьера Украины – ред.). Но главным выгодоприобретателем от кадровых рокировок собеседники РБК-Украина называют главу офиса президента Андрея Ермака, который усилил свое влияние на исполнительную ветвь власти", - говорится в материале агентства, опубликованном на его сайте. По информации агентства, в офисе Зеленского хотели заменить Шмыгаля на посту премьера на первого вице-премьера Юлию Свириденко. В частности, эту идею поддерживал Ермак. Но против выступали, к примеру глава фракции в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия. РБК-Украина пишет, что отставка Шмыгаля могла привести к прекращению полномочий всего кабмина. "По сути, Ермак "разменял" Шмыгаля на всех, кто ему не нравится в кабмине", - приводит слова источника РБК-Украина. Владимир Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
https://ria.ru/20240903/mesto-1970370551.html
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, давид арахамия, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
СМИ назвали человека, который выиграл от кадровых перестановок на Украине

РБК-Украина: Ермак усилил влияние на исполнительную ветвь власти

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне кадровых изменений в кабмине усилил свое влияние на исполнительную ветвь власти Украины, сообщило агентство РБК-Украина.
"Кабмин обновится более чем наполовину, Денис Шмыгаль остается на посту (премьера Украины – ред.). Но главным выгодоприобретателем от кадровых рокировок собеседники РБК-Украина называют главу офиса президента Андрея Ермака, который усилил свое влияние на исполнительную ветвь власти", - говорится в материале агентства, опубликованном на его сайте.
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По информации агентства, в офисе Зеленского хотели заменить Шмыгаля на посту премьера на первого вице-премьера Юлию Свириденко. В частности, эту идею поддерживал Ермак. Но против выступали, к примеру глава фракции в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия. РБК-Украина пишет, что отставка Шмыгаля могла привести к прекращению полномочий всего кабмина.
"По сути, Ермак "разменял" Шмыгаля на всех, кто ему не нравится в кабмине", - приводит слова источника РБК-Украина.
Владимир Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
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