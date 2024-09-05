https://ria.ru/20240905/eksport-1970782428.html

На 5,5% вырос несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны ЕАЭС

На 5,5% вырос несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны ЕАЭС - РИА Новости, 05.09.2024

На 5,5% вырос несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны ЕАЭС

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в государства ЕАЭС вырос на 5,5% с начала 2024 года благодаря поддержке центра "Моспром", который позволяет столичным РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:10

2024-09-05T12:10

2024-09-05T12:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

экспорт

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в государства ЕАЭС вырос на 5,5% с начала 2024 года благодаря поддержке центра "Моспром", который позволяет столичным промышленникам находить новых партнеров на зарубежных рынках и наращивать поставки в дружественные страны, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Благодаря поддержке центра "Моспром" столичные промышленники находят новых партнеров на зарубежных рынках и наращивают поставки в дружественные страны. Так, несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в государства ЕАЭС за шесть месяцев 2024 года вырос на 5,5 процента и составляет более одной пятой общероссийского ННЭ на рынки стран-участниц", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.По его словам, более 80% поставок составляет продукция промышленного сектора: механическое оборудование, транспортные средства, микро- и радиоэлектроника, товары металлообработки и легкой промышленности.Евразийский экономический союз объединяет пять государств – Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия. Главная задача – реализация единой согласованной экономической политики, создание условий для свободной взаимной торговли, а также формирование единого рынка товаров и услуг.Доля столицы в общероссийском товарообороте со странами ЕАЭС достигла почти 40% в январе-июне 2024 года. Ключевой партнер Москвы – Беларусь, от общего товарооборота Москвы со странами-участницами на нее приходится 57% и почти половина столичного несырьевого экспорта в ЕАЭС.Таким образом, по итогам бизнес-миссии в Беларусь, которая была организована центром "Моспром" в 2024 году, столичный производитель заключил контракт на поставку 3D-принтеров.Коммерческий директор компании PICASO 3D Андрей Тырса отметил, что компания активно развивает экспортные направления. Так, в 2024 году с помощью содействия центра "Моспром" увеличили объемы поставок в страны СНГ, в частности, в республику Беларусь.Столичные производители несырьевой неэнергетической продукции начиная с 2022 года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Также по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. На платформе можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах и пройти онлайн-обучение, а также многое другое.

https://ria.ru/20240904/sportpitanie-1970521913.html

https://ria.ru/20240905/indeks--1970640945.html

https://ria.ru/20240905/tovarooborot-1970738101.html

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Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, экспорт