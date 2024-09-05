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Эксперт прокомментировал назначение Барнье на пост премьера Франции - РИА Новости, 05.09.2024
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17:20 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/ekspert-1970876539.html
Эксперт прокомментировал назначение Барнье на пост премьера Франции
Эксперт прокомментировал назначение Барнье на пост премьера Франции - РИА Новости, 05.09.2024
Эксперт прокомментировал назначение Барнье на пост премьера Франции
Назначение на пост премьера Франции Мишеля Барнье противоречит итогам парламентских выборов, на которых победила коалиция левых партий "Новый народный фронт",... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:20
2024-09-05T17:20
в мире
франция
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Назначение на пост премьера Франции Мишеля Барнье противоречит итогам парламентских выборов, на которых победила коалиция левых партий "Новый народный фронт", это не устраивает граждан страны, заявила РИА Новости профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД РФ, доктор исторических наук Евгения Обичкина. Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что экс-еврокомиссар и бывший глава МИД Франции Мишель Барнье назначен новым премьером Франции. "Недовольство связано с тем, что Барнье представляет силы, которые не победили на последних парламентских выборах, но это соответствует намерениям (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона. Так что Макрон опять победил", - сказала Обичкина, комментируя назначение. Она отметила, что Барнье - центрист-либерал и известный деятель Европейского союза. По словам эксперта, его фигура устраивает и макронистов, и правоцентристов, и из-за этого Макрон может получить большую поддержку со стороны правых сил. Обичкина подчеркнула, что центристская политика Барнье не приведет к особенным изменениям во внешней и внутренней политике, она подтверждает курс на большую европейскую интеграцию, верность европейским обязательствам Франции. "Его совершенно не за что критиковать, потому что это выбор президента. Кроме того, сам Барнье никогда себя не позиционировал в качестве кандидата на президентский пост", - заключила она. Ранее Макрон исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" (ННФ) в формируемом правительстве, хотя коалиция одержала победу на внеочередных выборах в парламент, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций президента с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия.
https://ria.ru/20240904/makron-1970653267.html
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в мире, франция, россия, мишель барнье, евгения обичкина, мгимо
В мире, Франция, Россия, Мишель Барнье, Евгения Обичкина, МГИМО
Эксперт прокомментировал назначение Барнье на пост премьера Франции

Эксперт Обичкина: назначение Барнье противоречит итогам парламентских выборов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМишель Барнье
Мишель Барнье - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Назначение на пост премьера Франции Мишеля Барнье противоречит итогам парламентских выборов, на которых победила коалиция левых партий "Новый народный фронт", это не устраивает граждан страны, заявила РИА Новости профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД РФ, доктор исторических наук Евгения Обичкина.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что экс-еврокомиссар и бывший глава МИД Франции Мишель Барнье назначен новым премьером Франции.
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"Недовольство связано с тем, что Барнье представляет силы, которые не победили на последних парламентских выборах, но это соответствует намерениям (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона. Так что Макрон опять победил", - сказала Обичкина, комментируя назначение.
Она отметила, что Барнье - центрист-либерал и известный деятель Европейского союза. По словам эксперта, его фигура устраивает и макронистов, и правоцентристов, и из-за этого Макрон может получить большую поддержку со стороны правых сил.
Обичкина подчеркнула, что центристская политика Барнье не приведет к особенным изменениям во внешней и внутренней политике, она подтверждает курс на большую европейскую интеграцию, верность европейским обязательствам Франции.
"Его совершенно не за что критиковать, потому что это выбор президента. Кроме того, сам Барнье никогда себя не позиционировал в качестве кандидата на президентский пост", - заключила она.
Ранее Макрон исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" (ННФ) в формируемом правительстве, хотя коалиция одержала победу на внеочередных выборах в парламент, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций президента с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия.
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