https://ria.ru/20240905/ekspert-1970818280.html

Эксперт прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис

Эксперт прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис - РИА Новости, 05.09.2024

Эксперт прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис

Слова президента России Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис нужно расценивать как "тонкий политический... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:48

2024-09-05T13:48

2024-09-05T13:48

в мире

сша

камала харрис

джо байден

владимир путин

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис нужно расценивать как "тонкий политический троллинг", считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. "Это такой тонкий политический троллинг. А когда он говорил, что мы будем за Байдена, очевидно, что на самом деле и Байден, и Харрис, несут ущерб Соединенным Штатам. Потому что, очевидно, они заводят Америку не туда", - сказал Блохин РИА Новости. Эксперт считает, что в случае победы Харрис на выборах ключевые решения будет принимать не она, а ее команда в составе госсекретаря, советника по нацбезопасности. Выборы президента в США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html

сша

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в мире, сша, камала харрис, джо байден, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)