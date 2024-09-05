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Эксперт прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис - РИА Новости, 05.09.2024
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13:48 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/ekspert-1970818280.html
Эксперт прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис
Эксперт прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис - РИА Новости, 05.09.2024
Эксперт прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис
Слова президента России Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис нужно расценивать как "тонкий политический... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:48
2024-09-05T13:48
в мире
сша
камала харрис
джо байден
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис нужно расценивать как "тонкий политический троллинг", считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. "Это такой тонкий политический троллинг. А когда он говорил, что мы будем за Байдена, очевидно, что на самом деле и Байден, и Харрис, несут ущерб Соединенным Штатам. Потому что, очевидно, они заводят Америку не туда", - сказал Блохин РИА Новости. Эксперт считает, что в случае победы Харрис на выборах ключевые решения будет принимать не она, а ее команда в составе госсекретаря, советника по нацбезопасности. Выборы президента в США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Эксперт прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис

Политолог Блохин: слова Путина о поддержке Харрис - тонкий политический троллинг

© AP Photo / Paul SancyaКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис нужно расценивать как "тонкий политический троллинг", считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден.
"Это такой тонкий политический троллинг. А когда он говорил, что мы будем за Байдена, очевидно, что на самом деле и Байден, и Харрис, несут ущерб Соединенным Штатам. Потому что, очевидно, они заводят Америку не туда", - сказал Блохин РИА Новости.
Эксперт считает, что в случае победы Харрис на выборах ключевые решения будет принимать не она, а ее команда в составе госсекретаря, советника по нацбезопасности.
Выборы президента в США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев
30 августа, 01:02
 
В миреСШАКамала ХаррисДжо БайденВладимир ПутинВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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