Китай стремится завоевать африканский рынок, считает эксперт
Эксперт: КНР стремится завоевать африканский рынок в условиях острой конкуренции
Пекин. Архивное фото
АЛЖИР, 5 сен — РИА Новости. Нынешний саммит форума китайско-африканского сотрудничества проходит в экстраординарных условиях обострения борьбы на международной арене, Китай использует площадку форума с целью привлечь на свою сторону африканские страны с их гигантским рынком, заявил РИА Новости профессор экономики Университета Умм Эль-Буаги в Алжире Мурад Каваши.
Саммит форума китайско-африканского сотрудничества с участием лидеров более 50 стран проходит в китайской столице 4-6 сентября. Темой саммита в этом году стало "объединение усилий для продвижения модернизации и создания китайско-африканского сообщества единой судьбы".
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"Китай и другие восточные страны пытаются выстраивать новый миропорядок и с этой целью стремятся привлечь на свою сторону африканские страны с их гигантским рынком и населением, превышающим 1,2 миллиарда человек", - сказал эксперт.
По его словам, нынешний саммит форума китайско-африканского сотрудничества "проходит в экстраординарных условиях обострения борьбы на международной арене и усиливающейся поляризации", в этой ситуации африканский рынок становится "объектом острой конкуренции между США и европейскими странами с одной стороны и Китаем, РФ и Индией - с другой". Он отметил, что продвижению Китая на африканский рынок способствует китайский проект "Один пояс, один путь", Китай уже стал главным торговым партнером для многих африканских стран, в то время как эти страны "ищут реальных инвестиций, создания промышленной базы на континенте, возможности заимствовать технологии и более справедливых торговых отношений на взаимовыгодной основе".
"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.