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Шкала перевода баллов ЕГЭ в оценки по всем предметам в 2024 году
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14:59 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/ege-1792146961.html
Первичные и тестовые баллы ЕГЭ-2024: таблица перевода по всем предметам
Шкала перевода баллов ЕГЭ в оценки по всем предметам в 2024 году
Первичные и тестовые баллы ЕГЭ-2024: таблица перевода по всем предметам
Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:59
2024-09-05T14:59
россия
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792112833_0:162:3122:1919_1920x0_80_0_0_578ce06e17803eeeb7a46666a74a22e6.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и публикует каждый год в специальной таблице. Новая шкала перевода баллов ЕГЭ по всем предметам в 2024 году, – в материале РИА Новости.Перевод баллов ЕГЭДля оценки результатов ЕГЭ существует два формата: первичные и тестовые баллы.Какие баллы бываютПервичные баллы – это предварительные баллы ЕГЭ, которые получают путем прямого суммирования числа правильных ответов, каждый из которых имеет определенный коэффициент. После того, как результаты экзаменов по всем предметам сводятся к единому показателю (переводятся в стобалльную систему), получаются тестовые (вторичные, итоговые) баллы. Именно последние указываются как результат ЕГЭ.Шкала переводов баллов ЕГЭДля того, чтобы самостоятельно перевести первичные баллы во вторичные, потребуется специальная таблица "Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами ЕГЭ по стобалльной системе оценивания по всем учебным предметам", которая размещена в протоколе Комиссии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Изменения в документ вносятся каждый год, поэтому необходимо следить за актуальной информацией.МатематикаМатематика делится на базовый и профильный уровень. В первом случае оценка выставляется в первичных баллах и переводится в пятибалльную систему, а не стобалльную.Соответствие между первичными баллами и отметками по пятибалльной системе оценивания по математике базового уровня:Шкала перевода баллов ЕГЭ по математике профильного уровня:Русский языкШкала перевода баллов ЕГЭ по русскому языку:ЛитератураШкала перевода баллов ЕГЭ по литературе:БиологияШкала перевода баллов ЕГЭ по биологии:ИсторияШкала перевода баллов ЕГЭ по истории:ИнформатикаШкала перевода баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ:ХимияШкала перевода баллов ЕГЭ по химии:ОбществознаниеШкала перевода баллов ЕГЭ по обществознанию:ФизикаШкала перевода баллов ЕГЭ по физике:Иностранный языкШкала перевода баллов ЕГЭ по иностранным языкам: английскому, испанскому, немецкому и французскому:Шкала перевода баллов ЕГЭ по китайскому языку:ГеографияШкала перевода баллов ЕГЭ по географии:Проходные баллы ЕГЭДля поступления в ВУЗы, подведомственные Минобрнауки, в следующем учебном году абитуриенту необходимо будет получить следующее минимальное количество баллов:Соответствующий документ был опубликован 26 сентября 2023 года (приказ Минобрнауки России от 28 августа 2023 г. № 825).В остальные образовательные учреждения:Важно понимать, что в таблицах дан минимум, некоторые ВУЗы могут устанавливать свои минимальные проходные баллы.Мнение экспертаСистема с первичными и тестовыми баллами ЕГЭ нужна для стандартизации и унификации процедуры оценки знаний учащихся. Она позволяет сравнивать результаты ЕГЭ по разным предметам и делает систему поступления более понятной и объективной.
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россия, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

Первичные и тестовые баллы ЕГЭ-2024: таблица перевода по всем предметам

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПеревод баллов ЕГЭ
Перевод баллов ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Перевод баллов ЕГЭ
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и публикует каждый год в специальной таблице. Новая шкала перевода баллов ЕГЭ по всем предметам в 2024 году, – в материале РИА Новости.

Перевод баллов ЕГЭ

Для оценки результатов ЕГЭ существует два формата: первичные и тестовые баллы.

Какие баллы бывают

Первичные баллы – это предварительные баллы ЕГЭ, которые получают путем прямого суммирования числа правильных ответов, каждый из которых имеет определенный коэффициент. После того, как результаты экзаменов по всем предметам сводятся к единому показателю (переводятся в стобалльную систему), получаются тестовые (вторичные, итоговые) баллы. Именно последние указываются как результат ЕГЭ.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ

Шкала переводов баллов ЕГЭ

Для того, чтобы самостоятельно перевести первичные баллы во вторичные, потребуется специальная таблица "Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами ЕГЭ по стобалльной системе оценивания по всем учебным предметам", которая размещена в протоколе Комиссии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Изменения в документ вносятся каждый год, поэтому необходимо следить за актуальной информацией.

Математика

Математика делится на базовый и профильный уровень. В первом случае оценка выставляется в первичных баллах и переводится в пятибалльную систему, а не стобалльную.
Соответствие между первичными баллами и отметками по пятибалльной системе оценивания по математике базового уровня:

Первичный балл (базовый уровень)

Оценка

0–6

2

7–11

3

12–16

4

17–21

5

Расписание ЕГЭ-2024
Расписание ЕГЭ в 2024-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
10 июня, 11:27
Шкала перевода баллов ЕГЭ по математике профильного уровня:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

17

80

1

6

18

82

2

11

19

84

3

17

20

86

4

22

21

88

5

27

22

90

6

34

23

92

7

40

24

94

8

46

25

95

9

52

26

96

10

58

27

97

11

64

28

98

12

70

29

99

13

72

30

100

14

74

31

100

15

76

32

100

16

78

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкШкольники перед началом единого государственного экзамена
Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Школьники перед началом единого государственного экзамена

Русский язык

Шкала перевода баллов ЕГЭ по русскому языку:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

0

0

17

39

34

1

3

18

40

35

2

5

19

42

36

3

8

20

43

37

4

10

21

45

38

5

12

22

46

39

6

15

23

48

40

7

17

24

49

41

8

20

25

51

42

9

22

26

52

43

10

24

27

54

44

11

27

28

55

45

12

29

29

57

46

13

32

30

58

47

14

34

31

60

48

15

36

32

61

49

16

37

33

63

50

Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Ситников призвал внимательно относиться к здоровью детей на экзаменах
21 мая, 14:02

Литература

Шкала перевода баллов ЕГЭ по литературе:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

0

0

17

37

34

1

3

18

38

35

2

5

19

39

36

3

8

20

40

37

4

10

21

41

38

5

13

22

42

39

6

15

23

43

40

7

18

24

44

41

8

20

25

45

42

9

23

26

46

43

10

25

27

47

44

11

28

28

49

45

12

30

29

50

46

13

32

30

51

47

14

34

31

52

48

15

35

32

53

16

36

33

54

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчащиеся перед началом сдачи единого государственного экзамена
Учащиеся перед началом сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Учащиеся перед началом сдачи единого государственного экзамена

Биология

Шкала перевода баллов ЕГЭ по биологии:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

0

0

20

45

40

1

3

21

46

41

2

5

22

48

42

3

7

23

50

43

4

10

24

51

44

5

12

25

53

45

6

14

26

55

46

7

17

27

56

47

8

19

28

58

48

9

21

29

60

49

10

24

30

61

50

11

26

31

63

51

12

28

32

65

52

13

31

33

66

53

14

33

34

68

54

15

36

35

70

55

16

38

36

71

56

17

40

37

72

57

18

41

38

73

19

43

39

74

Школьник перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Школьникам порекомендовали отказаться от любых диет при подготовке к ЕГЭ
20 мая, 02:21

История

Шкала перевода баллов ЕГЭ по истории:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

22

58

1

4

23

60

2

8

24

62

3

12

25

64

4

16

26

66

5

20

27

68

6

24

28

70

7

28

29

72

8

32

30

74

9

34

31

76

10

36

32

78

11

38

33

80

12

40

34

82

13

42

35

84

14

44

36

87

15

45

37

89

16

47

38

91

17

49

39

93

18

51

40

95

19

53

41

97

20

55

42

100

21

57

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сдача единого государственного экзамена

Информатика

Шкала перевода баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

15

64

1

7

16

67

2

14

17

70

3

20

18

72

4

27

19

75

5

34

20

78

6

40

21

80

7

43

22

83

8

46

23

85

9

48

24

88

10

51

25

90

11

54

26

93

12

56

27

95

13

59

28

98

14

62

29

100

Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новому порядку
20 мая, 16:44

Химия

Шкала перевода баллов ЕГЭ по химии:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

0

0

19

47

38

1

4

20

48

39

2

7

21

49

40

3

10

22

51

41

4

14

23

52

42

5

17

24

53

43

6

20

25

55

44

7

23

26

56

45

8

27

27

57

46

9

30

28

58

47

10

33

29

60

48

11

36

30

61

49

12

38

31

62

50

13

39

32

64

51

14

40

33

65

52

15

42

34

66

53

16

43

35

68

54

17

44

36

69

55

18

46

37

70

56

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сдача единого государственного экзамена

Обществознание

Шкала перевода баллов ЕГЭ по обществознанию:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Пеpвичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

0

0

20

40

40

1

2

21

42

41

2

4

22

44

42

3

6

23

45

43

4

8

24

47

44

5

10

25

48

45

6

12

26

49

46

7

14

27

51

47

8

16

28

52

48

9

18

29

53

49

10

20

30

55

50

11

22

31

56

51

12

24

32

57

52

13

26

33

59

53

14

28

34

60

54

15

30

35

62

55

16

32

36

63

56

17

34

37

64

57

18

36

38

66

58

19

38

39

67

Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по химии - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Глава Рособрнадзора подтвердил возможность пересдачи ЕГЭ в следующих годах
14 мая, 07:09

Физика

Шкала перевода баллов ЕГЭ по физике:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

23

62

1

5

24

64

2

9

25

65

3

14

26

67

4

18

27

68

5

23

28

70

6

27

29

71

7

32

30

73

8

36

31

74

9

39

32

76

10

41

33

77

11

43

34

79

12

44

35

80

13

46

36

82

14

48

37

84

15

49

38

86

16

51

39

88

17

53

40

90

18

54

41

92

19

56

42

94

20

58

43

96

21

59

44

98

22

61

45

100

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ

Иностранный язык

Шкала перевода баллов ЕГЭ по иностранным языкам: английскому, испанскому, немецкому и французскому:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

0

0

28

33

56

1

2

29

34

57

2

3

30

36

58

3

4

31

37

59

4

5

32

38

60

5

7

33

39

61

6

8

34

40

62

7

9

35

41

63

8

10

36

42

64

9

11

37

43

65

10

13

38

44

66

11

14

39

45

67

12

15

40

46

68

13

16

41

48

69

14

18

42

49

70

15

19

43

50

71

16

20

44

51

72

17

21

45

52

73

18

22

46

53

74

19

24

47

54

75

20

25

48

55

76

21

26

49

56

77

22

27

50

57

78

23

28

51

58

79

24

29

52

60

80

25

30

53

61

81

26

31

54

62

82

27

32

55

63

Учащиеся и преподаватель в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Генпрокуратура проверит готовность системы образования к проведению ЕГЭ
26 апреля, 17:55
Шкала перевода баллов ЕГЭ по китайскому языку:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

0

0

29

37

58

1

2

30

38

59

2

3

31

39

60

3

4

32

40

61

4

5

33

42

62

5

7

34

43

63

6

8

35

44

64

7

9

36

45

65

8

10

37

47

66

9

12

38

48

67

10

13

39

49

68

11

14

40

50

69

12

15

41

52

70

13

17

42

53

71

14

18

43

54

72

15

19

44

55

73

16

20

45

57

74

17

22

46

58

75

18

23

47

59

76

19

24

48

60

77

20

25

49

62

78

21

27

50

63

79

22

28

51

63

80

23

29

52

65

24

30

53

67

25

32

54

68

26

33

55

69

27

34

56

70

28

35

57

72

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУчащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку
Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку

География

Шкала перевода баллов ЕГЭ по географии:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

20

53

1

5

21

54

2

9

22

55

3

13

23

57

4

17

24

58

5

21

25

59

6

25

26

61

7

29

27

62

8

33

28

63

9

37

29

65

10

39

30

66

11

40

31

68

12

41

32

72

13

43

33

77

14

44

34

81

15

45

35

86

16

47

36

90

17

48

37

95

18

49

38

100

19

51

Преподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом ЕГЭ по математике в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Баллы ЕГЭ по математике 2024: шкала перевода баллов в таблицах
1 июля, 11:34

Проходные баллы ЕГЭ

Для поступления в ВУЗы, подведомственные Минобрнауки, в следующем учебном году абитуриенту необходимо будет получить следующее минимальное количество баллов:

Русский язык

40

Математика (профиль)

39

Биология

39

География

40

Иностранные языки

30

Информатика и ИКТ

44

История

35

Литература

40

История

35

Обществознание

45

Физика

39

Химия

39

Соответствующий документ был опубликован 26 сентября 2023 года (приказ Минобрнауки России от 28 августа 2023 г. № 825).
В остальные образовательные учреждения:

Русский язык

36

Математика (профиль)

27

Биология

36

География

37

Иностранные языки

22

Информатика и ИКТ

40

История

32

Литература

32

Обществознание

42

Физика

36

Химия

36

Важно понимать, что в таблицах дан минимум, некоторые ВУЗы могут устанавливать свои минимальные проходные баллы.

Мнение эксперта

Система с первичными и тестовыми баллами ЕГЭ нужна для стандартизации и унификации процедуры оценки знаний учащихся. Она позволяет сравнивать результаты ЕГЭ по разным предметам и делает систему поступления более понятной и объективной.
 
РоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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