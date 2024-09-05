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После ДТП с автобусом в Рыбинске госпитализировали семь человек - РИА Новости, 05.09.2024
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13:13 05.09.2024 (обновлено: 13:23 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/dtp-1970803495.html
После ДТП с автобусом в Рыбинске госпитализировали семь человек
После ДТП с автобусом в Рыбинске госпитализировали семь человек - РИА Новости, 05.09.2024
После ДТП с автобусом в Рыбинске госпитализировали семь человек
Семь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести после ДТП с участием автобуса и автомобиля в Рыбинске Ярославской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:13
2024-09-05T13:23
происшествия
рыбинск
ярославская область
россия
гибдд мвд рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Семь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести после ДТП с участием автобуса и автомобиля в Рыбинске Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. Ранее УМВД по региону сообщило, что в четверг около 07.40 мск в Рыбинске на перекрестке произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля Tank. По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров и водитель автобуса, а также женщина-водитель машины. В ГИБДД отметили, что, предварительно, легковушка не уступила дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге. В пресс-службе Ярославской облдумы подтвердили, что за рулем автомобиля была депутат Марина Степанова. Согласно опубликованным прокуратурой Ярославской области фотографиям, при столкновении автомобиля и автобуса последний выехал на тротуар и врезался в стену дома. В пресс-службе минздрава региона агентству сообщили, что после ДТП в больницу были доставлены десять человек. "После проведения обследования семь пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести", - сказали в ведомстве. К выяснению обстоятельств аварии подключилось СУСК России по региону. Сообщается, что на место происшествия прибыли следователи и криминалисты следственного управления. В СУСК уточнили, попавший в ДТП автомобиль – Tank-500, это китайский внедорожник премиум-класса.
https://ria.ru/20240627/nakazanie-1955908039.html
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происшествия, рыбинск, ярославская область, россия, гибдд мвд рф, дтп
Происшествия, Рыбинск, Ярославская область, Россия, ГИБДД МВД РФ, ДТП
После ДТП с автобусом в Рыбинске госпитализировали семь человек

В Ярославской области семь человек госпитализировали после ДТП с автобусом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Семь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести после ДТП с участием автобуса и автомобиля в Рыбинске Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Ранее УМВД по региону сообщило, что в четверг около 07.40 мск в Рыбинске на перекрестке произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля Tank. По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров и водитель автобуса, а также женщина-водитель машины. В ГИБДД отметили, что, предварительно, легковушка не уступила дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге.
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В пресс-службе Ярославской облдумы подтвердили, что за рулем автомобиля была депутат Марина Степанова. Согласно опубликованным прокуратурой Ярославской области фотографиям, при столкновении автомобиля и автобуса последний выехал на тротуар и врезался в стену дома.
В пресс-службе минздрава региона агентству сообщили, что после ДТП в больницу были доставлены десять человек.
"После проведения обследования семь пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести", - сказали в ведомстве.
К выяснению обстоятельств аварии подключилось СУСК России по региону. Сообщается, что на место происшествия прибыли следователи и криминалисты следственного управления. В СУСК уточнили, попавший в ДТП автомобиль – Tank-500, это китайский внедорожник премиум-класса.
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