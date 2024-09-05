https://ria.ru/20240905/dtp-1970798839.html

На севере Москвы столкнулись два автобуса

На севере Москвы столкнулись два автобуса - РИА Новости, 05.09.2024

На севере Москвы столкнулись два автобуса

ДТП с участием двух автобусов произошло на Дмитровском шоссе на севере Москвы, в одном из автобусов упал пассажир, ему оказывается медицинская помощь, сообщили... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:58

2024-09-05T12:58

2024-09-05T12:58

происшествия

авто

москва

мосгортранс

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ДТП с участием двух автобусов произошло на Дмитровском шоссе на севере Москвы, в одном из автобусов упал пассажир, ему оказывается медицинская помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса". "Сегодня около 10.20 на Дмитровском шоссе, в районе дома 61к1 произошло ДТП с участием автобусов маршрутов 677 и т57. По предварительной информации, водитель одного из автобусов допустил столкновение. В одном из автобусов упал один пассажир, ему оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20240903/dtp-1970280662.html

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происшествия, авто, москва, мосгортранс, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом