https://ria.ru/20240905/dokumenty-1970870781.html
Варшава отрицает данные о предоставлении россиянину секретных документов
Варшава отрицает данные о предоставлении россиянину секретных документов - РИА Новости, 05.09.2024
Варшава отрицает данные о предоставлении россиянину секретных документов
Польская прокуратура не предоставляла освобожденному недавно гражданину России Павлу Рубцову документы, составляющие государственную тайну, среди материалов его РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:56
2024-09-05T16:56
2024-09-05T16:56
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россия
польша
испания
владислав клюшин
роман селезнев
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Польская прокуратура не предоставляла освобожденному недавно гражданину России Павлу Рубцову документы, составляющие государственную тайну, среди материалов его уголовного дела, заявил журналистам пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак. Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что в ходе ознакомления с материалами своего уголовного дела Рубцов получил доступ в том числе к документам секретного характера. "Прокурор обязан предоставить все материалы дела каждому подозреваемому, которому предъявляет обвинение. Из этого принципа нет никаких исключений. Мы говорим о полном доказательном материале. Это вопрос права, который не вызывает никаких сомнений", - сказал Новак. Он уточнил, что Рубцову прокурор предоставил все материалы дела, так как было подано соответствующее заявление. Правила не предусматривают никаких исключений, отметил пресс-секретарь. "Каждый имеет право знать, в чем его обвиняют и на основании каких доказательств его обвиняют. Обвиняемый и его защита имеют нелимитированный доступ к материалам дела. Это принципы прав человека и Уголовно-процессуального кодекса", - заявил Новак. При этом пресс-секретарь прокуратуры утверждает, что в предоставленных для ознакомления Рубцову материалах - как открытых, так и закрытых - не было "государственных секретов", которые могли бы каким-либо образом навредить Польше. "Прокуратура и Агентство внутренней безопасности собирали информацию о том, что делал Пабло Г. (польские власти называют Рубцова Пабло Гонсалесом, так как среди прочих документов у него при задержании был изъят паспорт гражданина Испании Пабло Гонсалеса Ягуэ - ред.). Доказательства собирались, в том числе, и тайными способами, поэтому часть из них являются закрытыми. В то же время предметом этих закрытых материалов является поведение самого Пабло Г., то есть обвиняемого. Там нет никаких секретов, никаких оперативных техник, данных о личностях сотрудников", - сказал Новак. Он отметил, что спецслужбы сами решают, какие материалы предоставлять прокуратуре, зная, что с ними может ознакомиться обвиняемый. "Спецслужбы знают о том, что все материалы, которые они направляют в прокуратуру, будут предоставлены обвиняемому. Поэтому спецслужбы сами проводят выборку материалов, которые передают прокурору, - так, чтобы в них не содержалось государственных тайн и прочей закрытой информации", - добавил Новак. Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности (ABW) в Пшемысле в 2022 году по подозрению в шпионаже в пользу России. Журналист родился в Москве и переехал в Испанию, когда ему было девять лет. Он очень хорошо владеет русским языком. Специализируясь на постсоветском пространстве, репортер освещал конфликт на Украине и кризис беженцев на украинско-польской границе для таких испанских СМИ, как ежедневная газета Publico и телеканал La Sexta. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. Рубцова Польша освободила по просьбе США.
https://ria.ru/20240823/antonov-1967943841.html
https://ria.ru/20240617/polsha-1953381379.html
https://ria.ru/20240815/dultsevy-1966442256.html
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в мире, россия, польша, испания, владислав клюшин, роман селезнев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
В мире, Россия, Польша, Испания, Владислав Клюшин, Роман Селезнев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
Варшава отрицает данные о предоставлении россиянину секретных документов
Прокуратуры Польши отрицает данные о предоставлении Рубцову секретных документов
ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Польская прокуратура не предоставляла освобожденному недавно гражданину России Павлу Рубцову документы, составляющие государственную тайну, среди материалов его уголовного дела, заявил журналистам пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак.
Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что в ходе ознакомления с материалами своего уголовного дела Рубцов получил доступ в том числе к документам секретного характера.
"Прокурор обязан предоставить все материалы дела каждому подозреваемому, которому предъявляет обвинение. Из этого принципа нет никаких исключений. Мы говорим о полном доказательном материале. Это вопрос права, который не вызывает никаких сомнений", - сказал Новак.
Он уточнил, что Рубцову прокурор предоставил все материалы дела, так как было подано соответствующее заявление. Правила не предусматривают никаких исключений, отметил пресс-секретарь.
"Каждый имеет право знать, в чем его обвиняют и на основании каких доказательств его обвиняют. Обвиняемый и его защита имеют нелимитированный доступ к материалам дела. Это принципы прав человека и Уголовно-процессуального кодекса", - заявил Новак.
При этом пресс-секретарь прокуратуры утверждает, что в предоставленных для ознакомления Рубцову материалах - как открытых, так и закрытых - не было "государственных секретов", которые могли бы каким-либо образом навредить Польше.
"Прокуратура и Агентство внутренней безопасности собирали информацию о том, что делал Пабло Г. (польские власти называют Рубцова Пабло Гонсалесом, так как среди прочих документов у него при задержании был изъят паспорт гражданина Испании
Пабло Гонсалеса Ягуэ - ред.). Доказательства собирались, в том числе, и тайными способами, поэтому часть из них являются закрытыми. В то же время предметом этих закрытых материалов является поведение самого Пабло Г., то есть обвиняемого. Там нет никаких секретов, никаких оперативных техник, данных о личностях сотрудников", - сказал Новак.
Он отметил, что спецслужбы сами решают, какие материалы предоставлять прокуратуре, зная, что с ними может ознакомиться обвиняемый.
"Спецслужбы знают о том, что все материалы, которые они направляют в прокуратуру, будут предоставлены обвиняемому. Поэтому спецслужбы сами проводят выборку материалов, которые передают прокурору, - так, чтобы в них не содержалось государственных тайн и прочей закрытой информации", - добавил Новак.
Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности (ABW) в Пшемысле в 2022 году по подозрению в шпионаже в пользу России. Журналист родился в Москве
и переехал в Испанию, когда ему было девять лет. Он очень хорошо владеет русским языком. Специализируясь на постсоветском пространстве, репортер освещал конфликт на Украине
и кризис беженцев на украинско-польской границе для таких испанских СМИ, как ежедневная газета Publico и телеканал La Sexta.
В ФСБ
1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО
. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии
, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине
. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев
. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин
и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
Рубцова Польша освободила по просьбе США.