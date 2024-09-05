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"Полюс" снизит добычу золота в 2024 году

"Полюс" снизит добычу золота в 2024 году - РИА Новости, 05.09.2024

"Полюс" снизит добычу золота в 2024 году

Добыча золота "Полюсом" снизится в 2024 году примерно на 2-5% по сравнению с прошлым годом и составит 2,75-2,85 миллиона унций, следует из слов гендиректора... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:43

2024-09-05T07:43

2024-09-05T07:43

экономика

россия

красноярский край

магаданская область

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Добыча золота "Полюсом" снизится в 2024 году примерно на 2-5% по сравнению с прошлым годом и составит 2,75-2,85 миллиона унций, следует из слов гендиректора компании Алексея Востокова в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума. "Планируем добычу золота на уровне 2,75-2,85 миллиона унций. В этом году будет небольшая просадка по сравнению с 2023 годом, когда добыча была на уровне 2,9 миллиона унций. Прогноз по 2025 году сообщим позднее", - сказал Востоков. "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. За первые шесть месяцев текущего года компания увеличила производство золота на 3%, до 1,47 миллиона унций. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240612/zoloto-1952324142.html

россия

красноярский край

магаданская область

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экономика, россия, красноярский край, магаданская область, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)