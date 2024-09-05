https://ria.ru/20240905/dividenty-1970686144.html
Государство направит дивиденды от ВТБ на финансирование ОСК, заявил Костин
Государство направит дивиденды от ВТБ на финансирование ОСК, заявил Костин - РИА Новости, 05.09.2024
Государство направит дивиденды от ВТБ на финансирование ОСК, заявил Костин
Государство будет направлять дивиденды от ВТБ в ближайшие пять лет на финансирование Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), это уже одобрено... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:26
2024-09-05T06:26
2024-09-05T06:26
экономика
россия
владивосток
андрей костин (банкир)
объединенная судостроительная корпорация
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Государство будет направлять дивиденды от ВТБ в ближайшие пять лет на финансирование Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), это уже одобрено президентом и правительством, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума. "Нам президент и правительство одобрили то, что в ближайшие пять лет все дивиденды, которые мы направляли правительству, - я не беру частные, частные дивиденды будут выплачиваться акционерам, как они должны были, - а все дивиденды, которые получал главный акционер, они будут целевым образом направляться на финансирование, на капитализацию компании ОСК", - сказал он. "Один из источников, как бы, найден - дивиденды ВТБ, которые предназначены для правительства РФ как главного акционера, в том числе и по привилегированным акциям. Дальше мы планируем ряд внебюджетных источников, в том числе, для развития", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, владивосток, андрей костин (банкир), объединенная судостроительная корпорация, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Андрей Костин (банкир), Объединенная судостроительная корпорация, Дальневосточный федеральный университет
Государство направит дивиденды от ВТБ на финансирование ОСК, заявил Костин
Глава ВТБ Костин: государство направит дивиденды от ВТБ на финансирование ОСК