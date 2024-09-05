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В Ленинградской области завели дело на учителя, ударившего школьника
В Ленинградской области завели дело на учителя, ударившего школьника - РИА Новости, 05.09.2024
В Ленинградской области завели дело на учителя, ударившего школьника
Следователи завели уголовное дело об истязании после удара школьника учителем в Ленинградской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:52
2024-09-05T16:52
2024-09-05T16:59
происшествия
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об истязании после удара школьника учителем в Ленинградской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание)", - сообщает ведомство. Дело возбудили после сообщений СМИ о том, что в одной из школ Ленинградской области учитель ударил ребенка по голове. Школьник обратился за медицинской помощью. По данным Telegram-канала "Мэш на Мойке", ребенок оглох на одно ухо, у него ушибы мягких тканей лица. Уточняется, что главой СК РФ затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий учителя в Ленинградской области.
https://ria.ru/20240712/strelba-1959181266.html
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происшествия, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области завели дело на учителя, ударившего школьника
СК завел дело на учителя, ударившего ученика в Ленинградской области