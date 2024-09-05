https://ria.ru/20240905/delo-1970854036.html

СК завел дело на бывшего замглавы МЧС по статье о мошенничестве

СК завел дело на бывшего замглавы МЧС по статье о мошенничестве - РИА Новости, 05.09.2024

СК завел дело на бывшего замглавы МЧС по статье о мошенничестве

Экс-замглавы МЧС Павел Барышев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:48

2024-09-05T15:48

2024-09-05T16:25

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Экс-замглавы МЧС Павел Барышев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщил СК в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело в отношении <...> Павла Барышева по признакам преступления <...> "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", — говорится в публикации.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, по версии следствия, чиновник в период с 2017 по 2019 год изготовил поддельные документы о праве на жилое помещение. По ним он похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 миллионов рублей.Суд арестовал недвижимость.Барышев работал замглавы МЧС с 2017 по 2021 год. В марте 2023-го Минприроды сообщило о его назначении на пост замминистра, ответственного за водные ресурсы.

https://ria.ru/20240905/minoborony-1970807591.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)