https://ria.ru/20240905/debaty-1970848615.html

СМИ раскрыли правила дебатов Трампа и Харрис

СМИ раскрыли правила дебатов Трампа и Харрис - РИА Новости, 05.09.2024

СМИ раскрыли правила дебатов Трампа и Харрис

Американский телеканал ABC News опубликовал правила проведения теледебатов 10 сентября между экс-президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:29

2024-09-05T15:29

2024-09-05T15:29

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американский телеканал ABC News опубликовал правила проведения теледебатов 10 сентября между экс-президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис - кандидатами на пост главы Белого дома от республиканцев и демократов: микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет. "Публики в аудитории не будет. Микрофоны будут включены только у того кандидата, у кого наступает очередь говорить, они будут выключаться, когда выступает другой кандидат. Только модераторам можно будет задавать вопросы", - говорится на сайте телеканала. Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами. Ранее споры вызвала договоренность о работе микрофонов: в ходе первых дебатов Трампа и действующего президента Джо Байдена в июне микрофоны работали только у того, чья очередь была выступать. Предложение исходило от команды Байдена. Штаб Трампа хотел сохранить эти же правила, но против выступала кампания Харрис и она сама. Ранее она написала в соцсетях, что претенденты на высший пост должны дискутировать открыто, а раз окружение Трампа не доверяет ему настолько, чтобы оставить микрофон включенным, то не должен и американский народ. О том, должен ли американский народ доверять Байдену, от команды которого первоначально исходило предложение о выключенном микрофоне, Харрис не высказывалась. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

https://ria.ru/20240905/kharris-1970763809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024