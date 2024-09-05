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СМИ раскрыли правила дебатов Трампа и Харрис - РИА Новости, 05.09.2024
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15:29 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/debaty-1970848615.html
СМИ раскрыли правила дебатов Трампа и Харрис
СМИ раскрыли правила дебатов Трампа и Харрис - РИА Новости, 05.09.2024
СМИ раскрыли правила дебатов Трампа и Харрис
Американский телеканал ABC News опубликовал правила проведения теледебатов 10 сентября между экс-президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:29
2024-09-05T15:29
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американский телеканал ABC News опубликовал правила проведения теледебатов 10 сентября между экс-президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис - кандидатами на пост главы Белого дома от республиканцев и демократов: микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет. "Публики в аудитории не будет. Микрофоны будут включены только у того кандидата, у кого наступает очередь говорить, они будут выключаться, когда выступает другой кандидат. Только модераторам можно будет задавать вопросы", - говорится на сайте телеканала. Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами. Ранее споры вызвала договоренность о работе микрофонов: в ходе первых дебатов Трампа и действующего президента Джо Байдена в июне микрофоны работали только у того, чья очередь была выступать. Предложение исходило от команды Байдена. Штаб Трампа хотел сохранить эти же правила, но против выступала кампания Харрис и она сама. Ранее она написала в соцсетях, что претенденты на высший пост должны дискутировать открыто, а раз окружение Трампа не доверяет ему настолько, чтобы оставить микрофон включенным, то не должен и американский народ. О том, должен ли американский народ доверять Байдену, от команды которого первоначально исходило предложение о выключенном микрофоне, Харрис не высказывалась. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
СМИ раскрыли правила дебатов Трампа и Харрис

ABC News: на дебатах Трампа и Харрис не будет живой аудитории

© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американский телеканал ABC News опубликовал правила проведения теледебатов 10 сентября между экс-президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис - кандидатами на пост главы Белого дома от республиканцев и демократов: микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет.
"Публики в аудитории не будет. Микрофоны будут включены только у того кандидата, у кого наступает очередь говорить, они будут выключаться, когда выступает другой кандидат. Только модераторам можно будет задавать вопросы", - говорится на сайте телеканала.
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Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами.
Ранее споры вызвала договоренность о работе микрофонов: в ходе первых дебатов Трампа и действующего президента Джо Байдена в июне микрофоны работали только у того, чья очередь была выступать. Предложение исходило от команды Байдена. Штаб Трампа хотел сохранить эти же правила, но против выступала кампания Харрис и она сама. Ранее она написала в соцсетях, что претенденты на высший пост должны дискутировать открыто, а раз окружение Трампа не доверяет ему настолько, чтобы оставить микрофон включенным, то не должен и американский народ. О том, должен ли американский народ доверять Байдену, от команды которого первоначально исходило предложение о выключенном микрофоне, Харрис не высказывалась.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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