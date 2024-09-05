https://ria.ru/20240905/daniya-1970866499.html

Дания разрешила некоторым компаниям не соблюдать санкции против России

Дания разрешила некоторым компаниям не соблюдать санкции против России - РИА Новости, 05.09.2024

Дания разрешила некоторым компаниям не соблюдать санкции против России

Более 20 датских компаний получили от правительства Дании разрешение не соблюдать ряд запретов из 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, сообщает... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:35

2024-09-05T16:35

2024-09-05T16:35

россия

дания

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 20 датских компаний получили от правительства Дании разрешение не соблюдать ряд запретов из 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на данные властей страны, попавшие в ее распоряжение. Ранее стало известно, что в 14-м пакете санкций Совет ЕС обязал европейские компании следить за тем, чтобы их дочерние компании в третьих странах не нарушали введенные против РФ ограничительные меры. Кроме того, Брюссель запретил компаниям Евросоюза использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, а также совершать транзакции с компаниями, которые ей пользуются. "(В Дании - ред.) 21 предприятие получило от Управления по делам предпринимательства разрешение на то, чтобы к ним не применялись санкции. Никто не получил отказ", - сообщает телерадиокомпания. По данным DR, среди датских компаний, которым власти Дании разрешили не соблюдать запрет на поддержание связи и оказание помощи своим дочерним предприятиям в России, - бренд Ecco, производитель игрушек Lego, фармацевтическая компания Leo Pharma, биотехнологическая компания Novonesis и компания-производитель препарата от диабета "Оземпик" Novo Nordisk. Кроме того, по информации телерадиокомпании, аналогичное разрешение от властей соответствующих стран ЕС получили 11 компаний в Швеции и шесть в Финляндии. Как сообщает DR, у немецких компаний данное разрешение есть по умолчанию до 2026 года. Профессор датского Университета Роскилле Якоб Даль Рендторфф, мнение которого приводит DR, считает, что возможности политиков "продолжать наносить удары по российской экономике" ограничены. Кроме того, старший преподаватель международной политики в Орхусском университете Расмус Брун Педерсен заявил телерадиокомпании, что смысл пакетов санкций ЕС заключается в том, чтобы "ударить по русским больнее, чем по самим себе". Однако, по его словам, в настоящее время эти санкции бьют по датским предприятиям или Западу больнее, чем по России. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240819/daniya-1967128402.html

https://ria.ru/20240902/kitay-1969999862.html

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россия, дания, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии