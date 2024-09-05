https://ria.ru/20240905/dalniy_vostok-1970638004.html

Дальний Восток уперся в потолок

Дальний Восток уперся в потолок - РИА Новости, 05.09.2024

Дальний Восток уперся в потолок

Обойти вниманием проходящий во Владивостоке ежегодный Восточный экономический форум было бы крайне опрометчиво. Благо все рассматриваемые там вопросы касаются... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:00

2024-09-05T08:00

2024-09-05T08:02

аналитика

экономика

жкх

россия

дальний восток

владивосток

айсен николаев

сергей цивилев

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Обойти вниманием проходящий во Владивостоке ежегодный Восточный экономический форум было бы крайне опрометчиво. Благо все рассматриваемые там вопросы касаются России и ее ближайшего будущего, то есть и нашего с вами тоже. Если говорить совсем уж точно, то громадной части нашего отечества, лежащего по карте направо от Уральских гор. Хотя форум базисно позиционируется как экономический по своей сути, тематика наиболее популярных первых сессий развернула вектор общего внимания к вопросам энергетики.Панельная дискуссия "Новая энергия Дальнего Востока" была интересна уже составом своих участников, ведь ее модератором выступил министр энергетики Сергей Цивилев, а компанию ему составили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, руководитель "Росатома" Алексей Лихачев, губернатор Забайкалья Александр Осипов, руководитель ПАО "Россети" Андрей Рюмин, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов и другие, не менее солидные спикеры. Разговор сразу перешел в предельно серьезное и, что главное, откровенное русло без шапкозакидательских и победных реляций.Сергей Цивилев напомнил всем, что Россия фактически использует еще советскую энергосистему, которая, увы, чем дальше, тем сильнее отстает от требований современности. Не потому, что советские энергетики плохо ее спланировали, как раз наоборот, а потому, что реальный сектор российской экономики сегодня требует столько энергии, сколько в старых условиях произвести невозможно физически. Корневой проблемой энергетики Дальнего Востока является масштабный износ сетевой (электротранспортной) инфраструктуры, а также нехватка производственных мощностей. Сегодня в восточных регионах нашей страны половина объектов генерации имеет возраст порядка 40-50 и более лет. Айсен Николаев добавил, что дальневосточные объекты генерации изношены более чем на 70 процентов, что почти в два раза выше, чем в среднем по стране. Именно этот комплекс факторов сегодня выступает в качестве тормоза любых региональных инициатив по модернизации и развитию.Частые аварии сетевого хозяйства вынуждают "фланговые" компании срочно перебрасывать мощности, отчего в том числе страдает экспорт электроэнергии в Китай, а это крупный источник валютных поступлений в бюджет.Радует, что, как пелось в советской песне, "Родина слышит, Родина знает".Во-первых, уже принята и действует программа модернизации энергетики до 2050 года, а также начата реализация Генеральной схемы размещения объектов электрогенерации до 2042-го. В их рамках на ремонт и замену транспортной инфраструктуры правительство зарезервировало 600 миллиардов рублей, причем почти половина этой суммы предназначена конкретно для Дальнего Востока. Для понимания: только для расширения производства рудников и комбинатов "Удоканской меди" нужно построить с нуля более 700 километров ЛЭП, а также где-то найти более 200 новых мегаватт ежегодно. А на востоке подобных якорных предприятий — десятки.Во-вторых, уже утверждены проекты и назначены подрядчики строительства трех новых угольных электростанций в Забайкалье и Бурятии. Хмыкать тут не нужно. Современные угольные тепловые ТЭС при соблюдении всех природоохранных нормативов наносят вред окружающей среде ничуть не больший, чем любой другой промышленный объект. Но в данном случае убиваются сразу два зайца: в качестве ресурсной базы выступают местные угольные разрезы, а также создаются с перспективой сохранения новые рабочие места. В регионах, где, будем откровенны, с высокооплачиваемой работой не все радужно.В-третьих, правительство признало успешными результаты инициатив ДПМ-1 и ДПМ-2, или, другими словами, договоров о предоставлении мощности. Суть их достаточно проста: с 2010 года правительство стимулирует крупных потребителей заключать долгосрочные контракты на покупку электроэнергии по повышенным тарифам. Генерирующие компании под эти гарантии строят новые или кардинально модернизируют старые энергоблоки. То есть строительство с оговоренной задержкой по времени оплачивают якорные потребители, причем тарифы рассчитываются так, чтобы поставщики электричества в конце получили некоторую прибыль.В рамках программы ДПМ-1, которую запустили в 2010-м, удалось ввести порядка 30 гигаватт новых мощностей, что на тот момент даже вызвало избыток предложения на рынке. В частности, это был один факторов, почему еще в 2021 году правительство не рассматривало планы строительства новых АЭС на территории России. Экономика буквально захлебывалась в море энергии. С началом СВО и фундаментальной перестройки нашей экономики ситуация развернулась зеркально.Осознав новые реалии, программу переименовали в ДПМ-2 и продлили до 2031-го с той лишь разницей, что компании-инвесторы ранее обязывались покупать электроэнергию по повышенным тарифам на протяжении десяти лет, а теперь этот срок увеличен до 15. На предыдущих этапах вскрылись слабые стороны упомянутых договоров. В частности, ранее замена и модернизация энергоблоков проводилась не по их локальной востребованности, а из стоимости модернизации в пересчете на один мегаватт мощности. Но раньше это были проблемы и потребности отдельных промышленных игроков на местах, а теперь это проблема всего Дальневосточного региона и страны в целом, поэтому правительство предупредительно озаботилось дополнительным субсидированием.Не осталась в стороне и вечная головная боль в виде сложной паводковой ситуации в Приморье и Амурской области. Компании "Русгидро" поручено проработать схему строительства новых гидротехнических сооружений (фактически гидроэлектростанций и системы дамб), с помощью которых можно будет не только канализировать движение основных водных масс, но и попутно нарастить выработку электричества. Благо гидроэнергетика здесь традиционно является ключевым сектором генерации. Экологически чистой и дешевой.Последней — но не по важности — нужно упомянуть и речь Алексея Лихачева. Глава "Росатома" отметил, что российским энергетикам прекрасно известна не самая лучшая традиция Дальнего Востока, когда целые округа Приморья регулярно сидят без света, а когда он есть, в сети отмечаются скачки напряжения. В качестве свежайшего примера вспомнили аварию месячной давности, когда без света остался весь Владивосток, весь Приморский край, а ударной волной отключений зацепило даже часть края Хабаровского. Лихачев напомнил, что планы строительства АЭС вынашивал еще Советский Союз, но им так и не суждено было сбыться. В настоящий момент "Росатом" готов построить по одной АЭС в Хабаровском и Приморском краях, но в целом компания рассматривает в качестве будущих площадок еще и Якутию с Приамурьем.Мы не раз шутили, что почти все советские республики до последней возможности ехали на советском наследии, и заметили, что сами исчерпали его до дна. В 2023 году Россия преодолела пик собственного потребления в 156 гигаватт, отмеченный в 1990-м, и столкнулась уже с дефицитом энергии. Как отметил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, уже в следующем году Дальнему Востоку будет не хватать порядка трех гигаватт генерирующих мощностей и эта потребность будет только возрастать.Мы очень много слышали об историческом развороте России на восток. Радует, что вектор этого поворота направлен не только вовне, но и на наши собственные регионы.

https://ria.ru/20240904/putin-1970587662.html

https://ria.ru/20240904/putin-1970562473.html

https://ria.ru/20240904/dfo-1970402303.html

https://ria.ru/20240904/putin-1970413559.html

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дальний восток

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, экономика, жкх, россия, дальний восток, владивосток, айсен николаев, сергей цивилев, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россети, русгидро, вэф — 2024 (восточный экономический форум)