https://ria.ru/20240905/dagestan-1970927069.html

Более 160 сирот в Дагестане получили сертификаты на покупку жилья

Более 160 сирот в Дагестане получили сертификаты на покупку жилья - РИА Новости, 05.09.2024

Более 160 сирот в Дагестане получили сертификаты на покупку жилья

Сертификаты для приобретения жилья в Дагестане получили 163 сироты, размер выплаты превышает 2,8 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T22:01

2024-09-05T22:01

2024-09-05T22:01

республика дагестан

республика дагестан

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 5 сен - РИА Новости. Сертификаты для приобретения жилья в Дагестане получили 163 сироты, размер выплаты превышает 2,8 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики. В четверг премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел торжественную церемонию вручения сертификатов для приобретения благоустроенного жилого помещения детям-сиротам и лицам из их числа. "Как сообщил Абдулмуслим Абдулмуслимов, в текущем году по результатам приема заявлений на получение выплаты, проводившегося в июне-июле, было одобрено 163 заявления. В текущем году на выдачу жилищных сертификатов для детей-сирот в республиканском бюджете предусмотрено 536 миллионов рублей. Размер указываемой в сертификате выплаты – более 2,8 миллионов рублей", – говорится в сообщении. Среди получателей – семь участников специальной военной операции, которые находятся на передовой. При формировании очередности у них было преимущественное право на получение сертификата. По словам Абдулмуслимова, в целом на решение жилищных проблем детей-сирот в Дагестане будет направлено более 823 миллионов рублей. Из этой суммы 287,4 миллиона рублей распределены между муниципалитетами на приобретение 111 жилых помещений с последующим предоставлением сиротам по договорам специализированного найма, 536 миллионов рублей – на выдачу жилищных сертификатов. "К сожалению, в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Дагестане числится еще более 4 тысяч человек. Но мы постепенно решаем эту проблему. Только за последние два года мы решили жилищные проблемы 371 ребенка-сироты, было освоено более 880 миллионов рублей. Отмечу, что решение жилищного вопроса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из их числа, остается одной из важнейших задач в работе правительства. Особое внимание этому вопросу уделяет глава республики Меликов Сергей Алимович, он держит эти вопросы на особом контроле", – сказал Абдулмуслимов.

https://ria.ru/20240903/dagestan-1970289290.html

https://ria.ru/20240814/zarabotok-1966278127.html

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республика дагестан, сергей меликов