https://ria.ru/20240905/chukotka-1970667190.html
На Чукотке ожидают сокращения добычи золота
На Чукотке ожидают сокращения добычи золота - РИА Новости, 05.09.2024
На Чукотке ожидают сокращения добычи золота
Недропользователи Чукотки по итогам 2024 года планируют добыть 115-116 тонн драгоценных металлов, в том числе более 20 тонн золота – по этому металлу ожидается... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T02:42
2024-09-05T02:42
2024-09-05T02:58
экономика
владивосток
владислав кузнецов
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Недропользователи Чукотки по итогам 2024 года планируют добыть 115-116 тонн драгоценных металлов, в том числе более 20 тонн золота – по этому металлу ожидается сокращение добычи, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов. По итогам 2023 года Чукотка добыла 23,787 тонны золота – на 8,6% больше по сравнению с предыдущим годом. "По итогам текущего года добыча драгоценных металлов на территории округа ожидается в количестве 115 -116 тонн, в том числе золото – более 20 тонн, серебро – 95 тонн. Ожидается некоторое уменьшение добычи золота по сравнению с прошлым годом по причине истощения рудного золота на месторождении "Двойное", - отметил Кузнецов. Также он рассказал, что интерес инвесторов к Чукотке в золотодобыче растет, регулярно формируются новые инвестиционные предложения, они в том числе касаются и нераспределенных месторождений. По словам Кузнецова, производитель золота "Полюс", который на ПМЭФ подписал соглашение о геологоразведке в регионе, активно работает с юниорами - компаниями, выполняющими геологоразведочные работы, в основном на твердые полезные ископаемые, и привлекающие инвестиции для финансирования этих работ. "У них в работе около 10 проектов с различной стадией проработки. Но уже на данном этапе компания уверенно определяет большой потенциал Чукотки в добывающей отрасли и активно готовится к следующему сезону", - добавил губернатор. Ранее губернатор сообщал РИА Новости, что добыча золота в регионе падает, а геологоразведкой охвачено только 23% территории, ключ к дальнейшему увеличению золотодобычи – разведка месторождений. В интервью на ВЭФ он рассказал, что регион в 2025 году рассчитывает получить федеральное финансирование на разведку, тогда же начнутся работы на первых объектах. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/vlasti-1970408663.html
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экономика, владивосток, владислав кузнецов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , чукотка, россия
Экономика, Владивосток, Владислав Кузнецов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Чукотка, Россия
На Чукотке ожидают сокращения добычи золота
Губернатор Кузнецов: добыча золота на Чукотке в 2024 году составит 115-116 тонн
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Недропользователи Чукотки по итогам 2024 года планируют добыть 115-116 тонн драгоценных металлов, в том числе более 20 тонн золота – по этому металлу ожидается сокращение добычи, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов.
По итогам 2023 года Чукотка добыла 23,787 тонны золота – на 8,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
"По итогам текущего года добыча драгоценных металлов на территории округа ожидается в количестве 115 -116 тонн, в том числе золото – более 20 тонн, серебро – 95 тонн. Ожидается некоторое уменьшение добычи золота по сравнению с прошлым годом по причине истощения рудного золота на месторождении "Двойное", - отметил Кузнецов.
Также он рассказал, что интерес инвесторов к Чукотке в золотодобыче растет, регулярно формируются новые инвестиционные предложения, они в том числе касаются и нераспределенных месторождений.
По словам Кузнецова, производитель золота "Полюс", который на ПМЭФ подписал соглашение о геологоразведке в регионе, активно работает с юниорами - компаниями, выполняющими геологоразведочные работы, в основном на твердые полезные ископаемые, и привлекающие инвестиции для финансирования этих работ.
"У них в работе около 10 проектов с различной стадией проработки. Но уже на данном этапе компания уверенно определяет большой потенциал Чукотки в добывающей отрасли и активно готовится к следующему сезону", - добавил губернатор.
Ранее губернатор сообщал РИА Новости, что добыча золота в регионе падает, а геологоразведкой охвачено только 23% территории, ключ к дальнейшему увеличению золотодобычи – разведка месторождений. В интервью на ВЭФ он рассказал, что регион в 2025 году рассчитывает получить федеральное финансирование на разведку, тогда же начнутся работы на первых объектах.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024
1 из 18
Участники форума. ВЭФ-2024
3 из 18
Выставка "Улица Дальнего Востока"
5 из 18
Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".
6 из 18
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем
7 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.
9 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
12 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
15 из 18