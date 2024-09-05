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На Чукотке создадут единого морского оператора северного завоза
На Чукотке создадут единого морского оператора северного завоза - РИА Новости, 05.09.2024
На Чукотке создадут единого морского оператора северного завоза
Рабочая группа разработала дорожную карту деятельности создаваемого на Чукотке единого морского оператора северного завоза, к его работе планируется привлечь 10 РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T02:02
2024-09-05T02:02
2024-09-05T02:02
экономика
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владислав кузнецов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Рабочая группа разработала дорожную карту деятельности создаваемого на Чукотке единого морского оператора северного завоза, к его работе планируется привлечь 10 единиц флота, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Чукотки Владислав Кузнецов. На Петербургском международном экономическом форуме Минвостокразвития, "Росатом" и правительство Чукотского АО подписали соглашение о совместной реализации пилотного проекта по созданию в 2025 году единого морского оператора северного завоза. "Что касается определения флота, который может быть задействован для реализации пилотного проекта: подготовлен проект плана-графика рейсов ЕМО, выполнена оценка объема потребности в судах грузового флота. Для доставки продуктов и промышленных товаров планируется привлечение четырех судов и порядка шести танкеров для доставки нефтепродуктов", - сказал Кузнецов. По его словам, правительство региона вместе с "Росатомом" провели серию совещаний, по результатам которых выработаны решения по запуску деятельности единого оператора в рамках пилотного проекта – в части договорной обвязки оказания ЕМО транспортных услуг по морской доставке грузов. "Командами "Росатома", АО "Русатом Арктик", Минвостокразвития России и правительства Чукотского АО разработана дорожная карта. Сейчас планируется утверждение проектов нормативных актов правительства РФ о реализации пилотного проекта по перевозке грузов в рамках северного завоза на территории Чукотки и об определении АО "Русатом Арктик" единственным поставщиком услуг в целях обеспечения бесперебойного снабжения", - добавил Кузнецов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/vef-1970664136.html
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экономика, чукотка, россия, владивосток, владислав кузнецов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Чукотка, Россия, Владивосток, Владислав Кузнецов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
На Чукотке создадут единого морского оператора северного завоза
Кузнецов: на Чукотке создадут единого морского оператора северного завоза