https://ria.ru/20240905/chehija-1970916841.html

Чехия предложила альтернативный маршрут транзита газа из России

Чехия предложила альтернативный маршрут транзита газа из России - РИА Новости, 05.09.2024

Чехия предложила альтернативный маршрут транзита газа из России

Если Украина прервет транзит газа из РФ в страны Центральной Европы, они могут воспользоваться альтернативным маршрутом доставки газа из Западной Европы через... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:16

2024-09-05T20:16

2024-09-05T20:16

экономика

цены на нефть

россия

чехия

украина

кадри симсон

евросоюз

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ПРАГА, 5 сен - РИА Новости. Если Украина прервет транзит газа из РФ в страны Центральной Европы, они могут воспользоваться альтернативным маршрутом доставки газа из Западной Европы через Чехию, заявил в четверг в письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, о письме и его содержании сообщила пресс-служба ведомства. "Чешская транспортная система обладает достаточной мощностью, чтобы заменить нынешнюю систему транзита в случае перебоев в поставках российского газа через Украину в страны Центральной Европы. Об этом министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела написал в письме, адресованном еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон. Сикела таким образом отреагировал на ситуацию, при которой в конце этого года истечет срок действия российско-украинского соглашения о транспортировке газа, что особенно затронет страны к востоку от Чехии", - отмечается в сообщении. В случае прекращения транспортировки газа из России через Украину в первую очередь необходимо искать замену у альтернативных поставщиков, заявил Сикела. "Необходимо не допустить ситуации, когда мы покупаем газ, который формально не российский, но при транспортировке в Европу обменивается на российский, и таким образом мы никуда не сдвинемся в своих усилиях по ограничению поставок газа из России", - считает министр. В настоящее время нет никаких признаков того, что соглашение о транспортировке газа будет продлено, заявили в ведомстве. Отказ от поставок российского газа после истечения срока действия контракта в первую очередь затронет страны к востоку от Чехии. Заменять придется примерно 40-42 миллиона кубометров природного газа в сутки. В письме еврокомиссару Сикела называет наиболее подходящей альтернативой поставкам из РФ через Украину использование газа из Западной Европы, который можно было бы транспортировать через чешскую территорию. По словам Сикелы, для этого достаточно мощностей газопроводов, проходящих через территорию Чехии. Замещение российского газа сжиженным природным газом (СПГ), импортируемым через построенные на европейском побережье терминалы, также соответствует плану REPowerEU, целью которого является снижение зависимости от российского энергетического сырья, отметил министр. Сикела также сообщил, что решение правительства Германии отменить с начала следующего года внеочередную плату за хранение газа, которая сделала транспортировку природного газа через Германию более дорогой, существенно поможет реализации плана. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20240731/gaz-1962907120.html

https://ria.ru/20240828/gaz-1968888986.html

https://ria.ru/20240613/tranzit-1952669694.html

россия

чехия

украина

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экономика, цены на нефть, россия, чехия, украина, кадри симсон, евросоюз