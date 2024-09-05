Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии прибыл в Чечню
Кадыров встретился с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкВид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
Вид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 5 сен - РИА Новости. Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа прибыл в четверг в Чечню и провел встречу с главой республики Рамазаном Кадыровым.
"У меня состоялась содержательная встреча с министром по делам хаджа и умры королевства Саудовская Аравия, его превосходительством Тауфиком бен Фаузаном ар-Рабиа. Сегодня он прибыл в Чеченскую Республику во главе большой делегации. Я сердечно поприветствовал дорогого гостя. Для нас большая честь встречать уважаемых гостей из священной Саудовской Аравии", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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По его словам, в ходе встречи министр подчеркнул, что в настоящее время активно ведется подготовка к предстоящей умре (малое паломничество, связанное с посещением Мекки в любое время года, кроме периода совершения хаджа – ред.). Глава делегации отметил, что только в прошлом году святые для мусульман места посетили 72 тысячи человек из России.
"Я подчеркнул, что благодаря политическому курсу президента России Владимира Путина отношения между нашими странами с каждым годом становятся крепче. Благодаря стремлению нашего национального лидера создать условия для гармоничного сосуществования всех конфессий, в стране идет расцвет ислама. Мы очень признательны ему за это", – отметил Кадыров.
Глава региона считает, что все успехи – результат курса, который был начат первым президентом республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. По словам Кадырова, он уделял особое внимание восстановлению и строительству религиозных объектов в регионе, а усилия, которые он приложил, привели к тому, что в Чечне появилось около полутора тысяч мечетей и других религиозных объектов.
"В завершении встречи Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа высоко оценил достигнутые нами результаты в развитии социально-экономических направлений. Он также отметил, что впечатлен благоустройством Грозного. Я искренне благодарен Тауфику бен Фаузану ар-Рабиа за добрые слова в адрес моего дорогого отца и всей нашей команды", - написал Кадыров.