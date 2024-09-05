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Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии прибыл в Чечню - РИА Новости, 05.09.2024
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Религия
 
21:49 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/chechnja-1970925866.html
Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии прибыл в Чечню
Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии прибыл в Чечню - РИА Новости, 05.09.2024
Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии прибыл в Чечню
Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа прибыл в четверг в Чечню и провел встречу с главой республики Рамазаном Кадыровым. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T21:49
2024-09-05T21:49
религия
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саудовская аравия
мекка
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ГРОЗНЫЙ, 5 сен - РИА Новости. Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа прибыл в четверг в Чечню и провел встречу с главой республики Рамазаном Кадыровым. "У меня состоялась содержательная встреча с министром по делам хаджа и умры королевства Саудовская Аравия, его превосходительством Тауфиком бен Фаузаном ар-Рабиа. Сегодня он прибыл в Чеченскую Республику во главе большой делегации. Я сердечно поприветствовал дорогого гостя. Для нас большая честь встречать уважаемых гостей из священной Саудовской Аравии", – написал Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, в ходе встречи министр подчеркнул, что в настоящее время активно ведется подготовка к предстоящей умре (малое паломничество, связанное с посещением Мекки в любое время года, кроме периода совершения хаджа – ред.). Глава делегации отметил, что только в прошлом году святые для мусульман места посетили 72 тысячи человек из России. "Я подчеркнул, что благодаря политическому курсу президента России Владимира Путина отношения между нашими странами с каждым годом становятся крепче. Благодаря стремлению нашего национального лидера создать условия для гармоничного сосуществования всех конфессий, в стране идет расцвет ислама. Мы очень признательны ему за это", – отметил Кадыров. Глава региона считает, что все успехи – результат курса, который был начат первым президентом республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. По словам Кадырова, он уделял особое внимание восстановлению и строительству религиозных объектов в регионе, а усилия, которые он приложил, привели к тому, что в Чечне появилось около полутора тысяч мечетей и других религиозных объектов. "В завершении встречи Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа высоко оценил достигнутые нами результаты в развитии социально-экономических направлений. Он также отметил, что впечатлен благоустройством Грозного. Я искренне благодарен Тауфику бен Фаузану ар-Рабиа за добрые слова в адрес моего дорогого отца и всей нашей команды", - написал Кадыров.
https://ria.ru/20240823/mechet-1968165236.html
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россия, саудовская аравия, мекка, владимир путин, в мире
Религия, Россия, Саудовская Аравия, Мекка, Владимир Путин, В мире
Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии прибыл в Чечню

Кадыров встретился с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкВид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
Вид на центральную мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Вид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 5 сен - РИА Новости. Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа прибыл в четверг в Чечню и провел встречу с главой республики Рамазаном Кадыровым.
"У меня состоялась содержательная встреча с министром по делам хаджа и умры королевства Саудовская Аравия, его превосходительством Тауфиком бен Фаузаном ар-Рабиа. Сегодня он прибыл в Чеченскую Республику во главе большой делегации. Я сердечно поприветствовал дорогого гостя. Для нас большая честь встречать уважаемых гостей из священной Саудовской Аравии", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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По его словам, в ходе встречи министр подчеркнул, что в настоящее время активно ведется подготовка к предстоящей умре (малое паломничество, связанное с посещением Мекки в любое время года, кроме периода совершения хаджа – ред.). Глава делегации отметил, что только в прошлом году святые для мусульман места посетили 72 тысячи человек из России.
"Я подчеркнул, что благодаря политическому курсу президента России Владимира Путина отношения между нашими странами с каждым годом становятся крепче. Благодаря стремлению нашего национального лидера создать условия для гармоничного сосуществования всех конфессий, в стране идет расцвет ислама. Мы очень признательны ему за это", – отметил Кадыров.
Глава региона считает, что все успехи – результат курса, который был начат первым президентом республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. По словам Кадырова, он уделял особое внимание восстановлению и строительству религиозных объектов в регионе, а усилия, которые он приложил, привели к тому, что в Чечне появилось около полутора тысяч мечетей и других религиозных объектов.
"В завершении встречи Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа высоко оценил достигнутые нами результаты в развитии социально-экономических направлений. Он также отметил, что впечатлен благоустройством Грозного. Я искренне благодарен Тауфику бен Фаузану ар-Рабиа за добрые слова в адрес моего дорогого отца и всей нашей команды", - написал Кадыров.
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