https://ria.ru/20240905/buryatiya-1970678366.html

В Бурятии будут производить купольные домокомплекты

В Бурятии будут производить купольные домокомплекты - РИА Новости, 05.09.2024

В Бурятии будут производить купольные домокомплекты

Глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор ООО "Купольные технологии" Вячеслав Федосеев подписали на ВЭФ соглашение о производстве на территории... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:41

2024-09-05T04:41

2024-09-05T04:41

экономика

владивосток

алексей цыденов

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

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УЛАН-УДЭ, 5 сен – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор ООО "Купольные технологии" Вячеслав Федосеев подписали на ВЭФ соглашение о производстве на территории республики купольных домокомплектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "На Восточном экономическом форуме… правительство Бурятии и ООО "Купольные технологии" заключили соглашение о сотрудничестве. "Купольные технологии" реализует на территории республики проект производства, которое будет выпускать более 200 купольных домокомплектов разного назначения в год. Планируемый объем инвестиций – 250 миллионов рублей. Ориентировочный период реализации – до 2029 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания "Купольные технологии" занимается выпуском металлополимерных панелей сборных домов по собственной технологии, которая позволяет возводить купольные и арочные сооружения в кратчайшие сроки за счет использования типовых элементов. Их отличают скорость возведения сооружения, теплостойкость, энергоэффективность, сейсмоустойчивость, экологичность и долговечность конструкции. Купольные сооружения могут использоваться для возведения некапитальных модульных гостевых домов в сфере туризма и торговых помещений, также для жилой застройки, социальных объектов, в том числе в сфере здравоохранения. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, владивосток, алексей цыденов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия