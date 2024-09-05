https://ria.ru/20240905/britanija-1970833066.html

Британия может расширить эмбарго на экспорт оружия в Израиль

Британия может расширить эмбарго на экспорт оружия в Израиль - РИА Новости, 05.09.2024

Британия может расширить эмбарго на экспорт оружия в Израиль

Великобритания может еще больше ограничить экспорт оружия в Израиль в случае появления новых сообщений о возможном нарушении государством международного права в РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:39

2024-09-05T14:39

2024-09-05T14:39

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Великобритания может еще больше ограничить экспорт оружия в Израиль в случае появления новых сообщений о возможном нарушении государством международного права в секторе Газа, сообщает газета Times со ссылкой на британских чиновников. Ранее министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил о приостановке приблизительно 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Власти объяснили это тем, что оно может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В список вошли компоненты для военных самолетов, вертолетов и БПЛА. "Великобритания может расширить эмбарго на продажу оружия Израиля, если станет известно о новых предполагаемых нарушениях международного гуманитарного права", - говорится в статье. По словам правительственного источника, лицензии на экспорт оружия пересматриваются каждые шесть недель, и министры могут ввести дополнительные ограничения, если появятся новые свидетельства возможных военных преступлений в Газе. Глава МИД прошлого правительства консерваторов Дэвид Кэмерон ранее заявлял, что Лондон не намерен прекращать выдачу экспортных лицензий на продажу оружия Израилю, поскольку юристы британского правительства не видят в этом признаков возможного соучастия в нарушении международного гуманитарного права. Для выдачи лицензий внешнеполитическое ведомство регулярно консультируется с юристами по поводу законности экспорта оружия в страны, подозреваемые в нарушении международного права. На их основе глава МИД направляет министру по делам бизнеса и торговли рекомендации о том, какие экспортные лицензии следует выдать. Член парламента от лейбористов Фабиан Гамильтон еще до победы партии на выборах заявил, что Великобритания во главе с лейбористами прекратит продажу оружия Израилю и Саудовской Аравии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240903/britanija-1970194289.html

https://ria.ru/20240430/oruzhie-1943118005.html

https://ria.ru/20240903/eksport-1970300029.html

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в мире, израиль, великобритания, лондон, дэвид кэмерон, хамас, оон