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Премьер Малайзии назвал БРИКС инструментом снижения зависимости от доллара - РИА Новости, 05.09.2024
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13:52 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/briks-1970819547.html
Премьер Малайзии назвал БРИКС инструментом снижения зависимости от доллара
Премьер Малайзии назвал БРИКС инструментом снижения зависимости от доллара - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии назвал БРИКС инструментом снижения зависимости от доллара
БРИКС является важным инструментом снижения зависимости стран от доллара, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:52
2024-09-05T13:52
малайзия
китай
индонезия
брикс
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. БРИКС является важным инструментом снижения зависимости стран от доллара, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT. Анвар Ибрагим, говоря о том, что Малайзия может предложить БРИКС и чего ожидает взамен, отметил вопрос использования в расчетах местных валют на фоне необходимости сокращения зависимости стран Глобального Юга от доллара. "Например, вопрос использования местных валют, что мы делали в прошлом с Китаем, с Индонезией, в некоторой степени с Таиландом, мы ведем переговоры с Индией. Мы все еще довольно зависимы от доллара, но, по крайней мере, чтобы уменьшить влияние, нам нужно это сделать", - заявил Анвар Ибрагим. По его словам, "БРИКС, конечно, является еще одним инструментом, чтобы это сделать, и это та область, в которой мы, безусловно, выиграем от БРИКС". Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.Ключевые заявления Путина на ВЭФ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970712504.html
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малайзия, китай, индонезия, брикс, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Китай, Индонезия, БРИКС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии назвал БРИКС инструментом снижения зависимости от доллара

Премьер Малайзии: БРИКС может снизить зависимость стран от доллара

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц БРИКС
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Флаги стран - участниц БРИКС
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. БРИКС является важным инструментом снижения зависимости стран от доллара, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT.
Анвар Ибрагим, говоря о том, что Малайзия может предложить БРИКС и чего ожидает взамен, отметил вопрос использования в расчетах местных валют на фоне необходимости сокращения зависимости стран Глобального Юга от доллара.
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"Например, вопрос использования местных валют, что мы делали в прошлом с Китаем, с Индонезией, в некоторой степени с Таиландом, мы ведем переговоры с Индией. Мы все еще довольно зависимы от доллара, но, по крайней мере, чтобы уменьшить влияние, нам нужно это сделать", - заявил Анвар Ибрагим.
По его словам, "БРИКС, конечно, является еще одним инструментом, чтобы это сделать, и это та область, в которой мы, безусловно, выиграем от БРИКС".
Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.
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МалайзияКитайИндонезияБРИКСДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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