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Вучич заявил, что получил приглашение от Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 05.09.2024
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12:57 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/briks-1970798355.html
Вучич заявил, что получил приглашение от Путина на саммит БРИКС
Вучич заявил, что получил приглашение от Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 05.09.2024
Вучич заявил, что получил приглашение от Путина на саммит БРИКС
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил приглашение от российского лидера Владимира Путина на участие в саммите БРИКС, но пока не принял решения о... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:57
2024-09-05T12:57
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БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил приглашение от российского лидера Владимира Путина на участие в саммите БРИКС, но пока не принял решения о поездке из-за плотного графика в октябре, в том числе в ООН. Путин попросил вице-премьера Сербии Александра Вулина на полях ВЭФ передать привет президенту Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате "аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани. "Я получил приглашение президента Путина дней 10-12 назад, очень любезное приглашение участвовать в саммите БРИКС 23-24 октября, у нас тогда будут важные гости из-за границы. Но, чтобы сейчас не говорить, есть много важных визитов и поездок, поэтому об этом будем разговаривать около 10 октября", - заявил Вучич журналистам в четверг на осмотре строительства трассы на западе страны. "Спасибо людям из БРИКС за приглашение, спасибо и Путину, не забудьте, еще предстоят в Нью-Йорке разговоры с как минимум шестью президентами и 7-8 премьерами, речь идет о Генеральной ассамблее ООН", - указал сербский лидер. Он напомнил о праздновании 80-летия освобождения Белграда 20 октября и роли Красной Армии, которая "с помощью наших сил принесла свободу нашей стране". По словам Вучича, в этом году Сербия вместе с РФ и другими участниками освобождения проведет насыщенную программу празднований. Он повторил, что Белград проводит суверенную политику и поддерживает традиционные отношения с Россией и другими странами.
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в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, владимир путин, александр вулин, брикс, оон, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Александр Вучич, Владимир Путин, Александр Вулин, БРИКС, ООН, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Вучич заявил, что получил приглашение от Путина на саммит БРИКС

Президент Сербии Вучич получил приглашение от Путина на участие в саммите БРИКС

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич
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БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил приглашение от российского лидера Владимира Путина на участие в саммите БРИКС, но пока не принял решения о поездке из-за плотного графика в октябре, в том числе в ООН.
Путин попросил вице-премьера Сербии Александра Вулина на полях ВЭФ передать привет президенту Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате "аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани.
"Я получил приглашение президента Путина дней 10-12 назад, очень любезное приглашение участвовать в саммите БРИКС 23-24 октября, у нас тогда будут важные гости из-за границы. Но, чтобы сейчас не говорить, есть много важных визитов и поездок, поэтому об этом будем разговаривать около 10 октября", - заявил Вучич журналистам в четверг на осмотре строительства трассы на западе страны.
"Спасибо людям из БРИКС за приглашение, спасибо и Путину, не забудьте, еще предстоят в Нью-Йорке разговоры с как минимум шестью президентами и 7-8 премьерами, речь идет о Генеральной ассамблее ООН", - указал сербский лидер.
Он напомнил о праздновании 80-летия освобождения Белграда 20 октября и роли Красной Армии, которая "с помощью наших сил принесла свободу нашей стране". По словам Вучича, в этом году Сербия вместе с РФ и другими участниками освобождения проведет насыщенную программу празднований. Он повторил, что Белград проводит суверенную политику и поддерживает традиционные отношения с Россией и другими странами.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, Сербия. 29 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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В миреСербияБелград (город)РоссияАлександр ВучичВладимир ПутинАлександр ВулинБРИКСООНВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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