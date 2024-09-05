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Вучич заявил, что получил приглашение от Путина на саммит БРИКС

Вучич заявил, что получил приглашение от Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 05.09.2024

Вучич заявил, что получил приглашение от Путина на саммит БРИКС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил приглашение от российского лидера Владимира Путина на участие в саммите БРИКС, но пока не принял решения о... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:57

2024-09-05T12:57

2024-09-05T12:57

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БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил приглашение от российского лидера Владимира Путина на участие в саммите БРИКС, но пока не принял решения о поездке из-за плотного графика в октябре, в том числе в ООН. Путин попросил вице-премьера Сербии Александра Вулина на полях ВЭФ передать привет президенту Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате "аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани. "Я получил приглашение президента Путина дней 10-12 назад, очень любезное приглашение участвовать в саммите БРИКС 23-24 октября, у нас тогда будут важные гости из-за границы. Но, чтобы сейчас не говорить, есть много важных визитов и поездок, поэтому об этом будем разговаривать около 10 октября", - заявил Вучич журналистам в четверг на осмотре строительства трассы на западе страны. "Спасибо людям из БРИКС за приглашение, спасибо и Путину, не забудьте, еще предстоят в Нью-Йорке разговоры с как минимум шестью президентами и 7-8 премьерами, речь идет о Генеральной ассамблее ООН", - указал сербский лидер. Он напомнил о праздновании 80-летия освобождения Белграда 20 октября и роли Красной Армии, которая "с помощью наших сил принесла свободу нашей стране". По словам Вучича, в этом году Сербия вместе с РФ и другими участниками освобождения проведет насыщенную программу празднований. Он повторил, что Белград проводит суверенную политику и поддерживает традиционные отношения с Россией и другими странами.

https://ria.ru/20240829/sanktsii-1969344137.html

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