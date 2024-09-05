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Путин назвал число желающих сотрудничать с БРИКС - РИА Новости, 05.09.2024
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10:14 05.09.2024 (обновлено: 10:45 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/briks-1970743980.html
Путин назвал число желающих сотрудничать с БРИКС
Путин назвал число желающих сотрудничать с БРИКС - РИА Новости, 05.09.2024
Путин назвал число желающих сотрудничать с БРИКС
Более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС, некоторые хотят присоединиться к организации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:14
2024-09-05T10:45
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
брикс
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС, некоторые хотят присоединиться к организации, заявил президент России Владимир Путин."Что касается наших отношений с БРИКС, то они развиваются, развиваются очень успешно... Сейчас мы расширили круг участников, это очень хороший процесс: более 30 стран на сегодняшний день ... проявляют свою готовность сотрудничать, а некоторые и присоединиться к БРИКС", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.Путин добавил, что новые члены БРИКС самодостаточные, с быстроразвивающимися экономиками и с самобытной культурой. "Они, безусловно, внесут свой позитивный вклад в развитие организации", - заключил президент.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://radiosputnik.ru/20240905/vef-1970752104.html
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , брикс, дальневосточный федеральный университет, владимир путин, владивосток, россия
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , БРИКС, Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Владивосток, Россия
Путин назвал число желающих сотрудничать с БРИКС

Путин: более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС, некоторые хотят присоединиться к организации, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается наших отношений с БРИКС, то они развиваются, развиваются очень успешно... Сейчас мы расширили круг участников, это очень хороший процесс: более 30 стран на сегодняшний день ... проявляют свою готовность сотрудничать, а некоторые и присоединиться к БРИКС", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Они рассчитывали, что у нас все рухнет. Путин об ошибках США в отношении РФ
Вчера, 10:37
Путин добавил, что новые члены БРИКС самодостаточные, с быстроразвивающимися экономиками и с самобытной культурой. "Они, безусловно, внесут свой позитивный вклад в развитие организации", - заключил президент.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Западу не удалось поставить Россию на колени, заявил Путин
Вчера, 10:37
 
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)БРИКСДальневосточный федеральный университетВладимир ПутинВладивостокРоссия
 
 
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