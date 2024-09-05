https://ria.ru/20240905/briks-1970743980.html
Путин назвал число желающих сотрудничать с БРИКС
Путин назвал число желающих сотрудничать с БРИКС - РИА Новости, 05.09.2024
Путин назвал число желающих сотрудничать с БРИКС
Более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС, некоторые хотят присоединиться к организации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:14
2024-09-05T10:14
2024-09-05T10:45
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
брикс
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
владивосток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969979312_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_a48dbfb53a3566ed01841c2e3dbd7ee0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС, некоторые хотят присоединиться к организации, заявил президент России Владимир Путин."Что касается наших отношений с БРИКС, то они развиваются, развиваются очень успешно... Сейчас мы расширили круг участников, это очень хороший процесс: более 30 стран на сегодняшний день ... проявляют свою готовность сотрудничать, а некоторые и присоединиться к БРИКС", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.Путин добавил, что новые члены БРИКС самодостаточные, с быстроразвивающимися экономиками и с самобытной культурой. "Они, безусловно, внесут свой позитивный вклад в развитие организации", - заключил президент.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://radiosputnik.ru/20240905/vef-1970752104.html
https://ria.ru/20240905/putin-1970752511.html
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969979312_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_8014b78ee615d7684a0518ded878f07f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф — 2024 (восточный экономический форум) , брикс, дальневосточный федеральный университет, владимир путин, владивосток, россия
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , БРИКС, Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Владивосток, Россия
Путин назвал число желающих сотрудничать с БРИКС
Путин: более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС