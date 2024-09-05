https://ria.ru/20240905/briks-1970743980.html

Путин назвал число желающих сотрудничать с БРИКС

Путин назвал число желающих сотрудничать с БРИКС - РИА Новости, 05.09.2024

Путин назвал число желающих сотрудничать с БРИКС

Более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС, некоторые хотят присоединиться к организации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:14

2024-09-05T10:14

2024-09-05T10:45

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

брикс

дальневосточный федеральный университет

владимир путин

владивосток

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969979312_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_a48dbfb53a3566ed01841c2e3dbd7ee0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС, некоторые хотят присоединиться к организации, заявил президент России Владимир Путин."Что касается наших отношений с БРИКС, то они развиваются, развиваются очень успешно... Сейчас мы расширили круг участников, это очень хороший процесс: более 30 стран на сегодняшний день ... проявляют свою готовность сотрудничать, а некоторые и присоединиться к БРИКС", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.Путин добавил, что новые члены БРИКС самодостаточные, с быстроразвивающимися экономиками и с самобытной культурой. "Они, безусловно, внесут свой позитивный вклад в развитие организации", - заключил президент.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ru/20240905/vef-1970752104.html

https://ria.ru/20240905/putin-1970752511.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф — 2024 (восточный экономический форум) , брикс, дальневосточный федеральный университет, владимир путин, владивосток, россия