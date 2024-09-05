На Западе одной картинкой о России унизили Европу
Журналист Боуз показал на картинке проблемы ЕС из-за санкций против РФ
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X показал, как на Европе сказываются санкции против России.
"Volkswagen — капут", — говорится в публикации.
"Volkswagen — капут", — говорится в публикации.
© Chay Bowes/XПубликация журналиста Чея Боуза в соцсети X
© Chay Bowes/X
Публикация журналиста Чея Боуза в соцсети X
В начале сентября в пресс-службе правительства ФРГ заявили, что немецкая автоиндустрия стоит перед непростыми вызовами и требует мер по повышению конкурентоспособности. Там отметили, что автомобильная отрасль — одна из главных опор роста и процветания страны, однако сейчас с ней возникли трудности.
Во вторник в Volkswagen заявили, что не исключают увольнений и закрытия производств в Германии ради экономии. Так, компания намерена снять введенный еще в 1994 году гарантировавший занятость мораторий на сокращение персонала, который должен был действовать до 2029-го. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.
Во вторник в Volkswagen заявили, что не исключают увольнений и закрытия производств в Германии ради экономии. Так, компания намерена снять введенный еще в 1994 году гарантировавший занятость мораторий на сокращение персонала, который должен был действовать до 2029-го. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.
Максимальное унижение: Германию хотят не просто уничтожить
4 сентября, 08:00