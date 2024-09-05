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На Западе одной картинкой о России унизили Европу - РИА Новости, 05.09.2024
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12:33 05.09.2024 (обновлено: 12:37 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/bouz-1970792357.html
На Западе одной картинкой о России унизили Европу
На Западе одной картинкой о России унизили Европу - РИА Новости, 05.09.2024
На Западе одной картинкой о России унизили Европу
Volkswagen — капут", — говорится в публикации. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:33
2024-09-05T12:37
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X показал, как на Европе сказываются санкции против России. "Volkswagen — капут", — говорится в публикации.В начале сентября в пресс-службе правительства ФРГ заявили, что немецкая автоиндустрия стоит перед непростыми вызовами и требует мер по повышению конкурентоспособности. Там отметили, что автомобильная отрасль — одна из главных опор роста и процветания страны, однако сейчас с ней возникли трудности. Во вторник в Volkswagen заявили, что не исключают увольнений и закрытия производств в Германии ради экономии. Так, компания намерена снять введенный еще в 1994 году гарантировавший занятость мораторий на сокращение персонала, который должен был действовать до 2029-го. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.
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европа, германия, россия, volkswagen group, в мире
Европа, Германия, Россия, Volkswagen Group, В мире
На Западе одной картинкой о России унизили Европу

Журналист Боуз показал на картинке проблемы ЕС из-за санкций против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X показал, как на Европе сказываются санкции против России.

"Volkswagen — капут", — говорится в публикации.
© Chay Bowes/XПубликация журналиста Чея Боуза в соцсети X
Публикация журналиста Чея Боуза в соцсети X - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Chay Bowes/X
Публикация журналиста Чея Боуза в соцсети X
В начале сентября в пресс-службе правительства ФРГ заявили, что немецкая автоиндустрия стоит перед непростыми вызовами и требует мер по повышению конкурентоспособности. Там отметили, что автомобильная отрасль — одна из главных опор роста и процветания страны, однако сейчас с ней возникли трудности.

Во вторник в Volkswagen заявили, что не исключают увольнений и закрытия производств в Германии ради экономии. Так, компания намерена снять введенный еще в 1994 году гарантировавший занятость мораторий на сокращение персонала, который должен был действовать до 2029-го. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Максимальное унижение: Германию хотят не просто уничтожить
4 сентября, 08:00
 
ЕвропаГерманияРоссияVolkswagen GroupВ мире
 
 
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