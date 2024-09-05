https://ria.ru/20240905/bouz-1970792357.html

На Западе одной картинкой о России унизили Европу

На Западе одной картинкой о России унизили Европу - РИА Новости, 05.09.2024

На Западе одной картинкой о России унизили Европу

Volkswagen — капут", — говорится в публикации. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:33

2024-09-05T12:33

2024-09-05T12:37

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X показал, как на Европе сказываются санкции против России. "Volkswagen — капут", — говорится в публикации.В начале сентября в пресс-службе правительства ФРГ заявили, что немецкая автоиндустрия стоит перед непростыми вызовами и требует мер по повышению конкурентоспособности. Там отметили, что автомобильная отрасль — одна из главных опор роста и процветания страны, однако сейчас с ней возникли трудности. Во вторник в Volkswagen заявили, что не исключают увольнений и закрытия производств в Германии ради экономии. Так, компания намерена снять введенный еще в 1994 году гарантировавший занятость мораторий на сокращение персонала, который должен был действовать до 2029-го. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.

https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html

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европа, германия, россия, volkswagen group, в мире