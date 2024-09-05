https://ria.ru/20240905/blagotvoritelnost-1970695668.html

Собянин раскрыл, какую сумму москвичи направили на благотворительность

Собянин раскрыл, какую сумму москвичи направили на благотворительность - РИА Новости, 05.09.2024

Собянин раскрыл, какую сумму москвичи направили на благотворительность

Москвичи с 2020 года направили на благотворительность почти 150 миллионов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:50

2024-09-05T07:50

2024-09-05T07:50

общество

сергей собянин

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Москвичи с 2020 года направили на благотворительность почти 150 миллионов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Чтобы оказывать помощь было просто, удобно и безопасно, в 2020 году мы создали специальный сервис. Сегодня он объединяет 92 проверенных НКО, которые числятся в реестре и регулярно отчитываются о работе. За это время москвичи направили на благотворительность почти 150 миллионов рублей. Также мы поддерживаем работу социально ориентированных НКО, проводим благотворительные фестивали и ярмарки", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://realty.ria.ru/20240904/gkb-1970472922.html

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2024

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общество, сергей собянин