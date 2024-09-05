https://ria.ru/20240905/birzha-1970913016.html
Европейские биржи закрылись снижением
Европейские биржи закрылись снижением - РИА Новости, 05.09.2024
Европейские биржи закрылись снижением
Основные фондовые биржи Европы закрылись снижением в четверг после публикации статистики по еврозоне и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:53
2024-09-05T19:53
2024-09-05T19:57
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Основные фондовые биржи Европы закрылись снижением в четверг после публикации статистики по еврозоне и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,34%, до 8 241,71 пункта, французский CAC 40 - на 0,92%, до 7 431,96 пункта, немецкий DAX - на 0,08%, до 18 576,5 пункта. Объем розничных продаж в еврозоне в июле вырос на 0,1% по сравнению с июнем, показатель совпал с прогнозом аналитиков. В годовом исчислении объем розничных продаж в странах валютного блока в отчетном месяце уменьшился на 0,1% при прогнозе роста также на 0,1%. Кроме того, ценные бумаги французской LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) подешевели на 3,6% после сообщения агентства Блумберг со ссылкой на источники, что принадлежащая ей Tiffany & Co. планирует уменьшить площадь флагманского магазина в Шанхае, которая на данный момент составляет около 1100 квадратных метров. В пятницу будут опубликованы данные по занятости в США, которые могут оказать большое влияние на динамику мировых рынков. Аналитики предполагают, что безработица в США снизилась до 4,2% с 4,3% в июле, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 165 тысяч.
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экономика, сша, европа, шанхай, ftse
Экономика, США, Европа, Шанхай, FTSE
Европейские биржи закрылись снижением
Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,34%